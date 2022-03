El sector alimentari gironí va viure el quart dia de l’aturada indefinida de transportistes amb una calma tensa i una afectació desigual. La vaga, convocada per una agrupació (Plataforma per la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Intertnacional) que no forma part dels representants del sector que negocien amb el Govern, està donant molts maldecaps a la indústria a nivell estatal. L’últim sector en donar el crit d’alerta és el de la indústria làctia, que dimecres va avisar de l’aturada de la producció per la impossibilitat de treure producte al mercat. A Girona ahir fonts de la Federació Nacional d’Indústries Làcties (Fenil) van assegurar que la situació a les plantes lleteres catalanes (que inclou la fàbrica d’ATO a Vidreres) era de normalitat, amb la producció en marxa, però al mateix temps d’incertesa total.

Els piquets informatius aturen el trànsit a Fornells Tot i això, les grans patronals van assegurar que el 95% de la producció nacional s’ha paralitzat a causa del cessament de mercaderies. Els productes lactis són altament peribles, per la qual cosa una aturada en l’enviament de subministraments podria suposar perdudes milionàries per a les empreses d’aquest sector. A més, aquests productes són considerats com a béns bàsics, per la qual cosa són necessaris i de primer ordre per al consum humà. Aquesta aturada segons Fenil «està implicant conseqüències socials, econòmiques i mediambientals inevitables», ja que suposarà la suspensió de la recollida de la llet en les explotacions ramaderes des de demà. Els mercats resisteixen De moment, els mercats municipals i els súpers resisteixen en el quart dia d’aturs dels transportistes. Les existències acumulades durant les jornades precedents i una desigual incidència de les protestes estan permetent que les cadenes de subministraments, majoritàriament, li aguantin el pols als manifestants. A Mercagirona la situació va millorar respecte el dimecres, amb un mercat que va «anar fluïnt», en paraules de la seva presidenta, Dolors Núñez. No obstant això, ahir van seguir sense arribar molts productes de l’horta andalusa, sobretot les mongetes. Les organitzacions empresarials tant del sector de transports com alimentàries van augmentar un grau la seva demanda al Govern perquè abordi les manifestacions. La pressió quirúgica que aquests estan exercint en les zones portuàries i en els centres de distribució ja està esgotant la resistència de determinades cadenes de producció. Tot i això, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va qualificar la vaga de transports encoratjada per la Plataforma de Defensa del Sector del Transport de Mercaderies com un «boicot organitzat per sectors minoritaris ultres» i va assegurar que no té intenció de reunir-se amb ells. «Jo no m’asseuré amb un grup de radicals que estan actuant amb violència», va assegurar la titular de Transports després d’una reunió amb agents socials i representants de les associacions professionals del sector.