Sabadell està situat en un dels enclavaments més estratègics de Catalunya. La ciutat, que actualment és la cinquena més poblada de la comunitat amb 216.000 habitants, es troba a tan sols 25 km de Barcelona i en un dels pols econòmics més importants de Catalunya. El seu creixement imparable i la gran quantitat d'oportunitats que ofereix, la converteixen en el lloc perfecte per a invertir. Això es reflecteix amb xifres i, segons les dades de l'associació d'empresaris CIESC, la ciutat va sumar 114 empreses més en 2021.

Fa alguns anys, la ciutat va apostar pel desenvolupament urbanístic del Sector de Sant Pau del Riu-Sec, un espai situat molt prop de dues artèries tan importants com la C-58 i l'AP-7, que ofereix un espai únic per a desenvolupar noves activitats i que actualment compta amb Via Sabadell, un parc comercial que compta amb marques tan importants com Ikea, Mercadona, Leroy Merlin o Media-Markt, entre altres.

En aquest espai, i com a resultat del Projecte de Reparcel·lació del Sector Sant Pau de Riu-Sec, la immobiliària Haya Real Estate ofereix dues parcel·les de sòl terciari edificable. Una d'elles compta amb una superfície de 46.528 m² i l'altra de 18.346 m², sumant un total de 64.837 m² de superfície amb un sostre permès de fins a 25.223 m².

El terreny és irregular amb pendent ascendent i, donada la seva situació geogràfica, compta amb unes increïbles vistes panoràmiques del Vallés Occidental. Actualment, el sector es troba en les últimes fases d'urbanització, a l'espera de finalitzar unes petites obres.

Què és el sòl terciari i quin pes té en l'economia catalana?

El sòl terciari és, segons la definició que dona la legislació, aquell que està destinat “a la prestació de serveis al públic, a les empreses i als organismes”. Tenint en compte el pes que té el sector serveis – principal ús d'aquestes dues parcel·les- en l'economia catalana, aquest tipus de terrenys són una de les millors apostes per a realitzar una inversió.

Actualment, el sector terciari o de serveis, és el que major pes té en l'economia catalana. En 2021 el 75,42% de la població ocupada a Catalunya estava ocupada en aquest sector, segons les dades del Idescat. Però una altra dada més: el sector terciari ocupa actualment el 68,28% del PIB, sent el sector que més contribueix.

Què s'hi pot construir?

Les oportunitats de les dues parcel·les que ofereix Haya Real Estate són moltes. L'accés directe a la C-58, la proximitat amb el centre de la ciutat que està a 7 km i la seva curta distància amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fa que les oportunitats d'inversió siguin molt diferents i rendibles.

Usos dominants : Aquests terrenys permeten la construcció d'oficines i serveis, hotels, edificacions del sector sanitari-assistencial, del sector educatiu i allotjament universitari, una opció molt atractiva donada la seva proximitat amb la UAB que compta amb més de 37.000 alumnes i 16 facultats.

: Aquests terrenys permeten la construcció d'oficines i serveis, hotels, edificacions del sector sanitari-assistencial, del sector educatiu i allotjament universitari, una opció molt atractiva donada la seva proximitat amb la UAB que compta amb més de 37.000 alumnes i 16 facultats. Usos compatibles: Les dues parcel·les també permeten usos com la restauració, el recreatiu en horari diürn, esportiu, cultural, associatiu, religiós i, també, d'aparcament.

