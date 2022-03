Alzamora Group va tancar el 2021 amb un fort creixement pel que fa a facturació, gràcies a l’èxit dels seus productes sostenibles. L’empresa de Sant Joan les Fonts dedicada a la fabricació d’envasos de cartró no només va créixer un 25% en vendes, sinó que també va augmentar un 41% les exportacions, esperonades per la bona rebuda de les línies de packaging biodegradable dins i fora del país en grans marques com ara Heineken.

La companyia atribueix la crescuda internacional a diferents causes, entre les quals hi ha l’entrada de l’empresa a diversos països europeus, així com també l’avenç del projecte Green Packaging Planet, la nova gamma d’envasos sostenibles i alternatius al plàstic com LatCub, l’agrupador biodegradable per a llaunes de begudes que tenen en Damm i Heineken els dos principals exponents.

De fet, segons va explicar el director general de la companyia, Josep Maria Berga, en els propers mesos Heineken té previst portar a Espanya les seves llaunes agrupades en els packs sostenibles d’Alzamora. Fins ara, aquestes només es troben al mercat del Regne Unit, al qual van aterrar fa un parell d’anys. Seria la consolidació d’un projecte reconegut com el LatCub, que també han adoptat altres grans marques del sector. El LatCub ha suposat una revolució que ja té versions, com ara el BotCub, que compleix la mateixa funció però per les ampolles d’aigua. Berga creu que al llarg d’aquest any les anelles biodegradables ja es podran col·locar en alguna de les ampolles de grans marques embotelladores amb les quals estan ultimant les condicions per treure els packs al mercat. Més enllà d’això, Alzamora també espera innovar en el camp dels envasos de fruita i carns amb l’objectiu de substituir el plàstic pels seus packs biodegradables.

Tot i les dificultats de la cadena de subministrament que està patint el sector, provocats per la pandèmia Covid-19, «Alzamora Group ha continuat mantenint els mateixos nivells de servei, sense que els clients es veiessin afectats per l’aprovisionament de material», explica Berga.

A banda de la bona marxa de la fàbrica d’Alzamora a la Garrotxa, Novotipo, la planta del grup a Portugal, va aconseguir superar les vendes un 27,5% aquest 2021. Una xifra rècord en la història de la companyia, abans que Alzamora l’adquirís.

Seguint l’estratègia de sinergies, Alzamora Group va tancar l’any amb dues obtencions molt importants a nivell de grup. Una d’elles, la certificació ISO 9001, una de les normes que fixa els requisits mínims per a un Sistema de Gestió de Qualitat (SGC), i que Alzamora Packaging i Novotip ja disposaven de forma independent.

I, d’altra banda, el «Segell de càlcul d’empremta de carboni», mostrant així el seu nivell de participació al Registre adscrit pel Ministeri per a la Transició Ecològica d’Espanya.

Aquest segell oficial reflecteix aquelles organitzacions que calculen la seva petjada de carboni i pretenen reduir les seves emissions, i es comprometen així en la lluita contra el canvi climàtic.

Dins el marc del seu pla de responsabilitat ambiental, Alzamora Group s’ha compromès a reduir les emissions un 5% els propers 3 anys. I per això, aquest gener l’empresa va inicar un dels projectes amb més impacte del 2022: la instal·lació de 1.050 panells fotovoltaics, amb una potència total de 480,48 kWk, que permetran estalviar més de 155 tones de CO² anualment a Alzamora Packaging, la seva seu central.