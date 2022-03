Catalunya s’erigeix com una mena d’«oasi» dins d’Espanya pel que fa a les afectacions de l’atur de transportistes. Mentre les patronals i organitzacions empresarials a nivell estatal alerten d’afectacions cada vegada més esteses en les cadenes de subministraments, les diverses fonts consultades en terres catalanes -des de patronals a sindicats, passant per mercats i entitats agràries- afirmen que les repercussions no estan provocant problemes de gran importància en el gènere disponible. No per això les protestes dels camioners no estan causant incidència i el peix blau i les hortalisses que arriben del sud del país, així com els mariscos del nord comencen a escassejar.

Els productes altament peribles han estat les primeres víctimes, però després de cinc dies de mobilitzacions la indústria de l’automòbil, el refinament, la química, el ciment i la siderúrgia també qualifiquen la situació d’existències com a «crítica» i avancen aturades d’activitat, segons van publicitar ahir en un comunicat. Les patronals dels supermercats van posar ahir preu a les protestes convocades per una minoria del sector: 130 milions de sobrecost diari i 600 milions perduts en el que va de setmana. Si els problemes logístics s’allarguen perillen 100.000 ocupacions, alerten aquestes organitzacions.

El sector del plàtan de Canàries està estudiant paralitzar part de la seva activitat perquè part dels contenidors que envia a la península que es queden encallats en els ports i no arriben als súpers i mercats. Ara mateix hi ha 2,5 milions de quilos d’aquesta fruita esperant a ser repartits. Els fabricants de cervesa també van al·legar problemes logístics i la indústria làctia porta majoritàriament parada des del dimecres, encara que a Catalunya no s’estan notant aquestes afectacions, segons expliquen des de la patronal agrària Asaja.

«És un oasi dins del desert», descriu un dirigent empresarial del sector del transport. A Mercabarna, fonts consultades van xifrar el trànsit de mercaderies en el 85% respecte a un dia normal i no es van registrar incidents notables amb els protestants. I Mercagirona, malgat la carestia de productes del sud d’Espanya, no ha aturat el funcionament. Fonts sindicals de la indústria, tant de CCOO com d’UGT, afirmen no tenir constància de cap parada en les línies de producció i manifesten estar més preocupats pels problemes de peces i l’encariment de preus derivats de la guerra d’Ucraïna.

Després de cinc dies de protestes el Govern persisteix en la seva posició de no reunir-se amb els convocants, la Plataforma de Defensa del Sector del Transport de Mercaderies, en mancar aquests de representació legal en els òrgans oficials d’interlocució en el sector. Renovats aquests el desembre passat sense que la Plataforma acredités cap representativitat . Això provoca que els convocants no cessin en les seves protestes, que pretenen traslladar a les ciutats. I, per contra, el Govern enfoca el problema logístic com una qüestió d’ordre públic, per a la qual ha mobilitzat 23.598 agents de policia per tot el país, entre Guàrdia Civil i Policia Nacional (a més dels efectius de les policies autonòmiques).

Desgast de les patronals

Cinc dies consecutius d’aturades -i sense previsió avui dia de quan finalitzaran- estan desgastant les entitats del sector del transport. Aquestes no secunden les aturades però veuen entre les seves files com a part dels seus associats comparteixen i sofreixen diverses de les demandes dels manifestants. En aquest sentit estan actuant com a dic de contenció d’una major conflictivitat, mentre negocien i urgeixen amb el Govern mesures immediates. I les patronals de la indústria van xifrar en 600 milions les pèrdues ocasionades des del dilluns.