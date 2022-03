El Corte Inglés ha arribat a un acord amb la banca creditora per a refinançar el seu deute per un import agregat màxim de fins a 2.600 milions d’euros, segons va informar ahir la cadena de grans magatzems. El contracte, que ha estat subscrit amb el suport de més d’una vintena d’entitats financeres, permet al grup de distribució ampliar els terminis de devolució fins a març de 2027, amb la possibilitat d’extensió d’un any i un altre addicional, i inclou una «millora de les condicions», segons l’empresa que presideix Marta Álvarez.

La companyia agafa impuls, així, després d’un fatídic exercici 2020 en el qual va registrar les primeres pèrdues del grup en tota la seva història, amb 2.945 milions en números vermells, per la caiguda de la demanda i el tancament dels centres per la pandèmia del coronavirus. I arriba després que al gener d’enguany Mútua Madrilenya es fes amb el 8% del capital social de l’empresa.