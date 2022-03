El comerç electrònic ha arrelat a Espanya. Amb dades del 2021, més de vuit de cada deu persones ja compren i venen per internet, i la meitat de la població del país ho fa de manera habitual, és a dir, almenys una vegada al mes. Aquest percentatge era 15 punts inferior abans de la pandèmia, quan només un 36% reconeixia comprar per internet mensualment i un 37,5% s’identificava com a consumidor puntual. «El 2021 es consolida la relació amb el comerç electrònic», va sentenciar el conseller delegat d’Adevinta a Espanya, Román Campa, que pronostica que la proporció d’usuaris que compren i venen per internet (encara que sigui de manera puntual) escalarà fins al 91% aquest 2022.

Adevinta, propietària dels portals Fotocasa, Habitaclia, Infojobs, Coches.net, Motos.net i Milanuncios, ha presentat aquesta setmana la segona edició del seu informe sobre l’evolució i les tendències en els hàbits de consum a Espanya, un document que elabora a partir d’una enquesta a 2.000 persones i de les dades obtingudes de l’activitat a les pàgines, per les quals transiten 18 milions d’usuaris. «Les dades exposades en l’informe apunten a una clara consolidació del comerç en línia», va confirmar la màxima responsable d’analítica de dades de la companyia, Laura Marqués. «Després de l’acceleració de la digitalització que vam viure l’any 2020 com a conseqüència de la covid, els canals offline i online han après a coexistir: les dades i xifres que hem identificat marquen que el canal digital és present i futur», va afegir. Aquestes dades reflecteixen des de l’increment de la població que compra per internet un cop al mes, fins a un augment de les persones que estan utilitzant aquest canal, un percentatge (58%) que ha crescut deu punts en un any. També, que cada vegada hi ha més gent que gasta més de 50 euros al mes en consum online (2 punts més que abans de la covid) i que més de la meitat dels espanyols (52%) afirmen destinar una dècima part del seu pressupost a comprar per internet. Aquest estudi mostra que el consumidor és cada vegada més independent i que es deixa influir menys per les opinions alienes en les seves compres virtuals, un factor que Adevinta relaciona de forma molt directa amb el fet que ha millorat la confiança en el canal. «L’últim any ha continuat creixent la confiança en els marketplaces i els productes digitals», va assenyalar Campa. Perquè si bé el 69% de la mostra es fixa en les opinions d’usuaris aliens, aquest percentatge és 9 punts inferior al de l’any passat.