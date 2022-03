El Govern va publicar finalment al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per al desenvolupament del Vehicle Elèctric i Connectat. Els projectes candidats podran optar als 2.975 milions d’euros procedents dels fons europeus «Next Generation», 1.425 milions en forma de préstecs i 1.550 en forma de subvencions. La convocatòria publicada al BOE conté novetats respecte a l’anticipat, sent la més significativa la flexibilització de la participació de les pimes a les candidatures.

En aquest sentit, la proposta original condicionava als candidats al fet que el 30% de les ajudes recaiguessin sobre pimes, condició que no va ser ben rebuda pel sector de l’automòbil en dificultar l’execució dels projectes. Segons la nova redacció, es podrà computar també l’ajuda equivalent al pressupost contractat i subcontractat per les grans empreses amb aquestes pimes. Amb aquest canvi, la comprovació que el 30% dels fons serà gestionat per pimes no es realitzarà durant el procés d’adjudicació, sinó durant la supervisió dels expedients durant el procés de justificació. Es mantenen condicions com l’obligació que els projectes que resultin adjudicataris de les ajudes es duguin a terme abans del 30 de setembre de 2025, que el 40% de les entitats han de ser pimes i que el pressupost mínim de cada projecte ha d’aconseguir els 40 milions d’euros. Concurrència competitiva La convocatòria es va publicar sota criteris de concurrència competitiva i amb un impacte en un mínim de dues comunitats autònomes. Així mateix, els projectes aprovats sempre hauran de comptar amb un participant de cadascun dels tres blocs obligatoris: fabricant de bateries, fabricador d’automòbil i fabricant de components, per la importància de tots els elements de la cadena de valor. Els 2.975 milions d’euros corresponen a la part industrial del PERTE. Després es completa amb les ajudes del Pla Moves III, el Programa Moves Projectes singulars, el Programa Tecnològic de mobilitat sostenible del CDTI, intel·ligència artificial i vehicle connectat fins a arribar als 4.300 milions d’euros. D’aquesta manera, el desenvolupament del projecte preveu una inversió total de més de 24.000 milions d’euros en el període 2021-2023 entre inversions públiques i privades, segons el ministeri d’Indústria.