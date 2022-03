La ràpida pujada dels preus que està provocant la invasió russa d’Ucraïna pels seus efectes sobre els mercats energètics està desbordant totes les previsions, plans i programes econòmics previstos o acordats en els últims mesos, i entre ells n’hi ha un que ha provocat no pocs xocs en el si del Govern de coalició: el Salari Mínim Interprofessional (SMI). L’última pujada, pactada fa unes setmanes, va portar aquest indicador que fixa els sous de 2 milions de treballadors fins als 1.000 euros al mes en 14 pagues, però la propera pujada, que s’havia de situar entre els 10 i els 50 euros mensuals segons el pla previst fins ara, cada cop està menys clara.

El motiu és que el full de ruta del Govern en aquesta matèria, l’informe del grup d’experts al qual el Govern va encomanar el disseny d’un camí de pujades de l’SMI, queda desfasat amb rapidesa pel comportament de preus i salaris. Aquell document, presentat la primavera passada, plantejava arribar a un salari mínim entre els 1.011 i els 1.049 euros al mes el 2023 per complir la promesa del pacte de Govern PSOE-Unides Podem de portar l’SMI al «60% del salari mitjà a Espanya» tal com recomana la Carta Social Europea. Però des de llavors s’acumulen les pujades de preus, que estan estirant els salaris cap amunt: els augments de sou fixats en conveni han passat en només dos mesos de l’1,5% (desembre) al 2,3% (febrer).

Si pugen els salaris en general, puja també el 60% del salari mitjà en què s’ha de situar l’SMI segons la promesa programàtica dels partits al Govern; i tot apunta que en els propers mesos els salaris seguiran a l’alça com a conseqüència d’una inflació disparada: el 2021 es va tancar amb un augment mitjà de l’Índex de Preus al Consum (IPC) del 3,1%, però el 2022 les dades interanuals ja marquen nivells no vistos en més de 30 anys (7,6% al febrer), i ningú no s’atreveix a descartar augments de dos dígits amb una guerra oberta a Europa que afecta el subministrament de gas i petroli del continent. D’aquí la urgència entre sindicats, patronals i Govern perquè s’assoleixi com més aviat millor un pacte de salaris que doni certeses als agents econòmics. Els representants dels treballadors, diuen fonts de la negociació, plantegen pujades salarials anuals del 5%, més clàusules que protegeixin el poder adquisitiu dels sous.

La comissió no s’ha reunit

Els experts que van dissenyar el pla original de pujades de l’SMI no han estat convocats, de moment per reexaminar la proposta. Durant l’acte de presentació del seu informe, el juny del 2021, la ministra de Treball va insistir que el Govern mantindria actiu el grup d’especialistes «al llarg de la legislatura». «Aquesta comissió ha vingut per quedar-se», va destacar llavors Yolanda Díaz. Dos dels membres d’aquest comitè es mostren comprensius amb l’executiu («amb l’embolic que tenen ara, estaran ocupant-se del més urgent»), encara que sí que creuen que seria apropiat refer els números: «Ara més que mai tindria més sentit trucar-nos, com van dir que farien», diu un d’ells; «les xifres que vam utilitzar llavors eren del 2020, s’han quedat enrere», remarca.

La clau per actualitzar la seva proposta seria el pacte final de salaris entre sindicats i patronals, que encara s’està negociant, opina un altre dels especialistes: «Si la pujada salarial recomanada per a aquest any és finalment, per exemple, la inflació subjacent [la que mesura els preus sense l’energia i els aliments no elaborats, ara al 3%] més un percentatge addicional, l’SMI hauria de pujar el mateix i una mica més, per poder assolir aquest 60% del salari mitjà promès i no quedar-se despenjat», assevera.

Des del ministeri expliquen que convocaran la Comissió Assessora per a l’Anàlisi del Salari Mínim Interprofessional -el nom formal del grup d’experts- «quan es consideri oportú». Quan va començar els seus treballs, el febrer del 2021, el grup comptava amb 14 especialistes, entre acadèmics, representants dels agents socials i responsables dels ministeris de Treball, Hisenda i Economia.

Les converses entre UGT, CCOO, CEOE i Cepime per aconseguir un nou Acord Estatal de Negociació Col·lectiva (AENC), en què s’inclourien aquestes línies mestres sobre pujades salarials, continuen amb alguns avenços assolits aquesta setmana. Totes les parts volen que s’arribi a un acord abans de final de mes, però la situació en aquests moments és «complicada», segons un dels negociadors.

El punt principal de fricció, relata, són les clàusules de garantia salarial, que actualitzen els sous perquè no perdin terreny davant de les pujades dels preus: les patronals les rebutgen, i els sindicats les exigeixen. Només una sisena part dels treballadors estan coberts per aquestes clàusules.