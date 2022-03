Sembla clar que la ramaderia i l'oliva de taula són dos sectors molt afectats per les repercussions de la guerra d'Ucraïna. I és que l’encariment dels cereals per la guerra d'Ucraïna, que té els ports tancats i una collita actual incerta, afecta molt negativament el sector ramader, que està veient com els preus dels pinsos es disparen. En els propers mesos i fins que es disposi de la collita pròpia, Espanya necessitarà importar gra. Els possibles orígens poden ser els EUA, Canadà per al blat de moro i Argentina per al blat de moro, gira-sol i coca de gira-sol.

Perquè puguin entrar aquestes matèries primeres caldrà que la Comissió Europea flexibilitzi els seus requisits tècnics, assenyala Fernando Rodríguez, tècnic de Cultius Herbacis d'ASAJA Sevilla, en declaracions a Agrodigital.com. A més de la ramaderia, hi ha altres sectors també afectats per la guerra. Un és el de l’oliva negra de taula. Recordo que Espanya exporta oliva per valor d'uns 6,5 milions d’euros a Ucraïna i per uns 27,5 milions d’euros a Rússia. Amb el conflicte actual, aquests enviaments s'han paralitzat pel bloqueig dels ports del mar Negre i la inseguretat als cobraments. En conseqüència, el sector s'enfronta a un descens important de les vendes. Aquesta reducció de la demanda pot provocar un desequilibri al mercat, el qual ja es troba força desestabilitzat per la imposició «il·legal» des del 2018 d'un aranzel, per part dels EUA, a l'entrada d'oliva espanyola, pel qual s'ha perdut més del 70% de les exportacions d'oliva negra que feien als EUA.