La titular del jutjat 32 social de Barcelona ha dictat la primera sentència a Espanya que blinda les indemnitzacions per acomiadament per a les treballadores de la llar. El fallo aplica la recent jurisprudència europea, segons la qual aquest col·lectiu amb un règim especial dins de la Seguretat Social, que manca de prestació per desocupació i té limitats els seus drets pel que fa a indemnitzacions per cessament, està discriminat per l’actual normativa laboral. La magistrada barcelonina ha dictaminat a favor d’una demandant i li ha reconegut el dret a accedir al Fons de Garantia Salarial (Fogasa) per cobrar una indemnització per acomiadament en cas que l’ocupador acrediti insolvència. La sentència, guanyada pel Col·lectiu Ronda, reconeix un pagament de de 6.003 euros a l’afectada. El dictamen prové d’un jutjat de primera instància i és recurrible per Fogasa, és a dir, l’Estat.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va sentenciar el passat 24 de febrer que la normativa espanyola vulnera la directiva europea sobre igualtat en matèria de Seguretat Social per negar a les treballadores de la llar la possibilitat de cotitzar per desocupació i, en conseqüència, cobrar després si perden el seu treball. Els magistrats europeus consideren que l’actual legislació incorre en una discriminació per raó de sexe, en tant que 9 de cada 10 treballadores de la llar són dones.