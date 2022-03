Espanya prepara una proposta a la Unió Europea per fixar un preu màxim al mercat de l’electricitat, amb l’objectiu d’evitar que la pujada desorbitada del gas natural continuï contaminant el preu de l’electricitat. El pla del Govern de Pedro Sánchez, que compta amb el suport de Portugal, passa per recuperar el topall de 180 euros per megawatt hora (MWh) que mantenien els dos països als seus mercats elèctrics fins al juliol passat, quan el van retirar forçats per Brussel·les i van establir una forquilla entre un mínim negatiu de -500 euros i un màxim de 3.000 euros.

La proposta d’Espanya i Portugal impediria a les elèctriques presentar ofertes al mercat majorista elèctric per sobre d’aquests 180 euros per MWh. És una forma de facto de desacoblar el preu del gas i el de l’electricitat. Els mercats majoristes elèctrics a Europa funcionen amb sistemes marginalistes, que fan que la darrera oferta de producció a relacionar amb la demanda és la que fixa el preu per a totes les altres. L’última oferta és en la majoria dels casos la que fan les centrals de gas, que ara suporten uns preus disparats per la cotització desorbitada del gas natural.

Les grans elèctriques es rebel·len contra el pla del Govern de posar un preu màxim al mercat de la llum i reclamen que, en tot cas, s’aposti per intervenir el mercat del gas natural i que s’utilitzin fons europeus per evitar un forat milionari als comptes del sistema gasista que haurien d’acabar suportant els clients.

«El mercat elèctric no està fallant, sinó que reflecteix una situació excepcional al mercat del gas», sentencia la patronal Aelec, que agrupa Iberdrola, Endesa i EDP (històricament també estava integrada Naturgy, però va abandonar l’associació per discrepàncies de criteri sobre política energètica). «Qualsevol intervenció ha de perseguir un benefici per a tots els consumidors (de gas i elèctrics), tant industrials com a llars. Una intervenció al mercat elèctric no soluciona els problemes dels consumidors de gas, és més complexa tècnicament i genera importants distorsions en els diferents mercats físics i financers en què s’opera», explica.

És per això que la patronal de les grans elèctriques rebutja imposar un preu màxim al mercat elèctric, i apunta que «en el cas que calgui adoptar mesures de limitació dels preus, seria convenient centrar la intervenció en l’origen, que no és altre que el preu del gas». Una intervenció que hauria de ser, en tot cas, de caràcter temporal.

Segons les estimacions internes que manegen les companyies elèctriques, si s’establís un preu màxim del gas a l’entorn dels 80 euros per megawatt hora (MWh) es garantiria que el mercat elèctric es quedaria en els 180 euros/MWh, segons apuntes fonts del sector.