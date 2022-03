El Banc d’Espanya ha tombat la petició de llicència bancària de l’Institut Català de Finances (ICF), segons La Vanguardia. Amb tot, i segons el que expliquen fonts d’Economia, la desestimació es basa en motius tècnics que es consideren divergències interpretatives resolubles, i per la falta d’un informe favorable de la Comissió Europea sobre ajuts d’estat que exigeix el Banc Central Europeu (BCE). Des d’Economia confien que aquestes qüestions es resoldran amb el recurs que s’ha presentat contra la desestimació. Tot i això, i per garantir l’objectiu «estratègic» de tenir un banc públic català, el Govern també estudia «altres vies alternatives».

L’Institut Català de Finances va presentar el març de l’any passat al Banc d’Espanya la petició formal per obtenir la llicència bancària, en una decisió que no té precedents per part d’una entitat financera pública.