El Govern central descarta la proposta de posar un límit de 180 euros per megawatt-hora en el mercat elèctric, una setmana després que la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, suggerís en una entrevista a Onda Cero que l’Executiu treballava en aquesta mesura, segons confirmen fonts d’aquest departament. El ministeri estudia ara «opcions millors» de cara al Consell Europeu que se celebra aquesta setmana en el qual l’Executiu pretén trobar una fórmula comuna per desvincular el preu del gas del mercat elèctric i, així, evitar el contagi de l’alça d’aquesta matèria primera a la factura de la llum dels consumidors

«Amb Portugal tenim molta sintonia i aquesta referència a 180 euros és una referència que ha existit com a límit màxim que ens semblava impossible que arribés a materialitzar-se. L’any 2019 se’ns va prohibir mantenir límits a aquestes ofertes que fan les empreses elèctriques quan van al mercat majorista. I és veritat que és una referència que si fa tot just dos anys ens semblava una bogeria a la qual mai s’arribaria i avui està àmpliament superada, doncs és poc discutible que ha de ser el límit màxim que puguem acceptar al nostre mercat», va dir Ribera després de ser preguntada per les declaracions del ministre portuguès de Medi Ambient i Acció Climàtica, João Pedro Matos Fernández, que un dia abans va assegurar al seu Parlament que està «negociant amb Espanya» la imposició d’aquest límit.

Ara l’Executiu diu que descarta aquesta opció, que mai va ser detallada, per buscar altres alternatives. En una entrevista a El Periódico, uns dies abans, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, reconeixia que l’Executiu està «analitzant diferents coses». «Pot ser que posem un preu màxim al mercat elèctric. Pot ser que posem un preu màxim al gas natural quan vagi a fer ofertes al mercat elèctric. I pot ser que traguem definitivament el gas del mercat elèctric i es construeixi un sistema molt més complicat en el qual cada tecnologia es retribueix d’acord amb els seus costos i rendibilitat», va assegurar llavors Ribera.

El cert és que posar un límit al preu del mercat majorista no va ser vist amb bons ulls per gairebé ningú. La patronal de les grans elèctriques, Aelec, va criticar la mesura. «Des d’Aelec considerem que, en el cas que calgui adoptar mesures de limitació dels preus, seria convenient centrar la intervenció en l’origen, que no és cap altre que el preu del gas, utilitzar fons europeus i evitar mesures que puguin afectar l’energia que ja hagi sigut adquirida pels consumidors», va indicar la patronal en una nota. I la indústria tampoc es mostrava partidària per por que provoqués que totes les ofertes tendissin a aquest preu. «Si aquesta és l’única mesura és inacceptable. Aquest era el preu mitjà del mes de setembre [156 euros per megawatt-hora va ser la mitjana] i llavors teníem un problema», va assegurar el director general d’Unesid (Unió d’Empreses Siderúrgiques), Andrés Barceló, en declaracions a El Periódico.