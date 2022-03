El sector logístic es disputa a Europa el sòl disponible per a la instal·lació de magatzems. En un context de creixement important de l’activitat logística a nivell mundial, la pujada del preu del sòl urbanitzable per a plantes logístiques es va situar l’any passat en el 40% a Europa, segons dades de l’informe anual que fa la multinacional Prologis. La carestia d’espais adequats per a l’activitat de transport i emmagatzematge ha elevat els preus, especialment al Regne Unit i al nord d’Europa. Però l’informe detecta que aquestes tensions entre necessitats i oferta es traslladaran amb força aquest any a Espanya, que ja registra «els nivells de demanda anual més alts dels últims 15 anys», explica l’informe.

En general, l’increment del preu del sòl en zones «prime» a Espanya es va situar l’any passat entre el 30% i el 35%. Els rangs de preus mitjans de venda varien molt en funció de la ubicació i la qualitat de les instal·lacions de cada planta. A la zona de Barcelona els preus oscil·len, segons fonts del sector, entre els 250 i els 400 euros a zones «prime». En el cas de Madrid (zona «prime» com podria ser Getafe o San Fernando) entre 280 i 350 euros el metre quadrat. A la zona Centre (per exemple Guadalajara i Castella-la Manxa), els preus se situen entre 100 i 150 euros; a València, entre 170 euros i 190; i a Saragossa, entre 140 euros i 160 euros. Els preus dels lloguers només van pujar un 0,2% a Espanya l’any passat, però s’esperen augments derivats de la revisió de contractes. En altres països, les pujades de les rendes van ser molt més altes. Al Regne Unit van pujar un 13,1% i a Alemanya un 8,7%, però als Estats Units van pujar un 17,5%. L’estudi de Prologis assegura que una de les causes de la pujada dels lloguers de naus es deu als problemes en la cadena de subministrament, «que van evidenciar la importància de tenir el control dels inventaris com més aviat millor». El boom del comerç electrònic està darrere d’aquests creixements de la demanda mundial de magatzems, que en tot cas s’espera que es mantinguin aquest any. L’any passat les rendes van pujar una mitjana del 7,2% a Europa. Grans companyies del sector de la distribució han inaugurat instal·lacions, com ara Carrefour o Mercadona. Els terrenys de Nissan a Barcelona també acolliran almenys 100.000 metres quadrats de magatzems logístics pels quals pugnen diverses firmes. La taxa d’ocupació de plantes logístiques a Espanya va ser de l’ordre del 90% el 2021, fet que va evitar parcialment que l’encariment de rendes del lloguer fos més gran, però en el sector es tem que entre la pujada dels costos de construcció de naus i la manca d’espais adequats, els preus de lloguer es disparin aquest any. «L’augment dels costos de construcció i dels preus del sòl ha provocat uns costos de substitució rècord i els promotors hauran d’apujar els lloguers», conclou l’estudi de Prologis. Instal·lacions més sofisticades Un altre element que convida a pensar en pujades de preus de lloguer dels magatzems és que les noves instal·lacions logístiques són més sofisticades. Els equipaments han d’incloure opcions d’energia renovable, automatització avançada i tecnologies capdavanteres de tractament de paquets. Les dificultats registrades en les cadenes de subministrament, els problemes en els nòlits i les incerteses per la pandèmia o els conflictes armats obliguen les empreses a disposar de més productes emmagatzemats, cosa que anima encara més el frenesí logístic. Les noves instal·lacions logístiques han d’assumir pressupostos elevats per la pressió dels costos. L’estudi de Prologis assegura que el 2021 el preu dels materials de construcció va augmentar un 40% als EUA (un 50% el preu del sòl) i un 18% a Europa. D’altra banda, la pandèmia va agreujar l’escassetat de treballadors de la construcció i va sumar més despeses al compte de resultats, ja que els contractistes generals van apujar els salaris per atraure la mà d’obra.