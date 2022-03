Santander va finançar al sector de l’hostaleria i la restauració catalana amb 230 milions d’euros el 2021. L’agilitat del banc a l’hora de resoldre les propostes dels clients ha estat determinant perquè molts empresaris hagin pogut continuar impulsant els seus negocis, en un sector clau per a l’economia espanyola, que s’ha vist molt afectat per la crisi derivada de la pandèmia. Arreu d’Espanya, el finançament va ser de 4.000 milions, la qual cosa suposa superar els nivells pre-crisi i gairebé duplicar la concedida el 2019. Cal recordar que el 2020, coincidint amb la irrupció de la pandèmia, l’aprovisionament de liquiditat per part de les empreses, que incloïa els préstecs amb aval de l’ICO, va ser molt elevat.

A Catalunya, el banc compta amb més de 17.000 clients en aquest sector, xifra que ascendeix a 132.000 en el total d’Espanya, dels quals 114.000 pertanyen a l’àmbit de la restauració i els altres 18.000 a empreses hoteleres. Aquesta clientela està digitalitzada entorn al voltant del 60% i representa un volum de negoci de 12.500 milions d’euros. Santander compta amb una unitat específica d’atenció al sector restauració i hoteler, creada en 2019, i amb un centre especialitzat en franquícies.