La cadena de bricolatge Brico Depôt va guanyar 14,6 milions el 2021 a Espanya i Portugal, un 240% més que l’any anterior, i va aconseguir així un benefici rècord empès per un 23% més de facturació, que va arribar als 428 milions d’euros. El conseller delegat de la companyia, Mike Foulds, va destacar el paper del comerç electrònic en l’evolució de les vendes i la diversificació dels serveis. L’evolució dels mercats a Espanya i Portugal va estar molt marcada per la pandèmia i l’auge del teletreball, que va acabar beneficiant la companyia per l’auge del bricolatge.

Brico Depôt Iberia –filial de Kingfisher, una multinacional britànica amb presència a vuit països– va fer créixer les seves marques pròpies un 30% i va implementar estratègies de gestió de costos que han millorat ostensiblement el compte de resultats, amb bons resultats a Portugal. Brico Depôt opera a Espanya des del 2003 i a Portugal des del 2014.

Foulds va destacar que el 2021 la firma ha realitzat un seguiment de prop de 10.000 productes del mercat, per aconseguir tenir els preus més baixos, amb garantia al client i reembors en el cas d’un competidor més barat. Ha explicat que el 2021 hi ha hagut un canvi del comportament del client, en un any en què la companyia ha registrat un creixement de vendes ‘e-commerce’ del 90%. Foulds ha explicat que aspiren a aconseguir que aquestes representin el 25% i ha assegurat que paral·lelament preveu obrir més botigues tant a Espanya com a Portugal el 2022.

La companyia ha posat en marxa una nova eina d’atenció al client integrada en el seu ‘ecommerce’ que permet als usuaris realitzar videotrucades al personal de botiga per rebre assessorament i acompanyament durant el procés de compra. Amb aquesta nova funcionalitat, pionera en l’àmbit de les empreses del sector del bricolatge, Brico Depôt Iberia vol reforçar l’experiència omnicanal dels clients de la companyia. La cistella mitjana de compra utilitzant aquest servei és un 30% més elevada quan un usuari és assessorat a través d’aquesta eina i la taxa de conversió és també significativament més alta. A més, el carret mitjà de compra, així com la taxa de conversió, s’han vist significativament incrementats per l’eina, que ha aconseguit augmentar l’import de la cistella de la compra dels clients en un 30%, respecte a la botiga ‘online’.