Diverses comunitats autònomes van demanar al Govern un fons extraordinari per a afrontar les efectes de la crisi que generi la guerra a Ucraïna, així com rebaixes fiscals per a abaratir l’energia, mesures de suport a sectors concrets i major flexibilitat en l’ús dels fons europeus. Aquestes són algunes de les peticions que les comunitats van traslladar en la Conferència Sectorial per al Pla de resposta a la guerra d’Ucraïna, celebrada ahir de manera telemàtica, que segons va dir en una roda de premsa la vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño. El conseller català d’Economia, Jaume Giró, va demanar al Govern central que augmenti el marge de dèficit previst per a aquest any del 0,6% a l’1% del PIB i que habiliti un fons extraordinari per a fer front a les conseqüències de la crisi humanitària derivada de la invasió d’Ucraïna.