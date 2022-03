La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha explicat que en la reunió mantinguda aquest dimarts amb les elèctriques ha abordat "com aconseguir energia més barata", però no els ha plantejat imposar-los impostos. La part d'Unides Podem de la coalició va proposar crear un tribut extraordinari a les companyies del sector davant l'escalada de preus. "No hem parlat d'impostos", ha dit Ribera en roda de premsa després del Consell de Ministres. La vicepresidenta ha afirmat que la trobada "ha permès tenir un diàleg constructiu" en què s'ha analitzat la situació actual. La vicepresidenta ha dit que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha plantejat a les empreses "quin esforç addicional poden fer".

Ribera ha explicat que també els ha demanat impulsar el desplegament de les energies renovables i la transformació del sistema energètic. La vicepresidenta tercera ha emmarcat la trobada en el diàleg "ampli" que està mantenint el govern espanyol amb diversos actors abans d'aprovar el pla de xoc previst per al Consell de Ministres del dia 29 de març. A la reunió amb representants de les principals companyies elèctriques, hi han participat Sánchez i Ribera. A l'espera del Consell Europeu Ribera ha insistit que abans d'actuar en solitari cal treballar per aconseguir un "marc europeu" per desacoblar el preu del gas del preu de l'electricitat. La vicepresidenta ha argumentat que hi ha diverses vies, però ha defensat que l'escenari "prudent" és cercar una resposta conjunta en l'àmbit europeu. Tanmateix, la vicepresidenta tercera ha subratllat que la península Ibèrica té "condicions molt singulars" amb una menor dependència del gas i ha remarcat que un cop passi el Consell Europeu valoraran com "complementar" el paquet de mesures del dia 29. Ribera ha defensat que és "millor" aprovar un pla amb un conjunt de mesures en lloc d'anar aprovant mesures "parcials" i ha argumentat que els països europeus que ja n'estan aprovant les fan amb aplicació a partir de l'1 d'abril. Per això, ha negat que Espanya actuï amb retard.