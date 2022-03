No hi haurà rebaixa fiscal per al gasoil professional, però sí una bonificació. El Govern ha ofert als transportistes una bonificació del preu del gasoil professional del voltant de 500 milions d’euros amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, per atendre els problemes de viabilitat del sector després de l’alça dels combustibles per la guerra d’Ucraïna, a la qual se sumarà l’aportació corresponent de les petroleres. «És una mesura a la qual ens comprometem i que hem d’acabar de concretar la quantia després del Consell Europeu del 24 i 25 març, per això ens emplacem a una reunió el divendres sobre quant serà el descompte», va anunciar la ministra de Transports, Raquel Sánchez, després de reunir-se amb Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC).

Una mesura ideada a imatge i semblança de les anunciades en altres països com França, Itàlia o Portugal, els governs dels quals han anunciat solucions similars a l’alça de preus dels carburants per als transportistes, segons va dir Sánchez, i que serà aprovada el pròxim 29 de març pel Consell de Ministres per a la seva entrada en vigor de manera immediata l’1 d’abril. «Per part d’alguns partits polítics i alguns agitadors s’insistia que es produís una rebaixa fiscal per al transport per carreteres però sabíem que aquestes mesures no haurien tingut efecte al sector de transport per carretera, ja que en el nostre cas l’Impost d’Hidrocarburs està al seu nivell més baix i, a més, tampoc tenia sentit una rebaixa d’IVA perquè en ser professionals poden realitzar una deducció d’aquest impost», va defensar la ministra.

Reunió «intensa»

Amb aquest compromís, faltant els detalls sobre la quantitat i la forma en què es bonificarà el carburant, va finalitzar una «intensa» reunió d’al voltant de set hores en la qual van participar la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. En ella, el Govern també ha promès fer la devolució del gasoil professional mensualment, en l’actualitat es practica trimestralment, per a donar més liquiditat a les empreses, així com a publicar l’índex de variació del gasoil professional setmanalment. «Quan es parla de tenir referències setmanals en la pàgina web del ministeri, en època de costos estables no faria falta, però ara sí que fa falta avaluar setmanalment què suposa el cost del combustible», va justiticar el president del departament de mercaderies de la CNTC, Carmelo González, sobre aquesta última mesura.

Ahir els col·lectius de transportistes en vaga van iniciar una marxa lenta arreu del territori català, amb algunes afectacions lleus a l’AP-7 a les comarques gironines.