Kave Home destinarà 70 milions d’euros a la construcció d’una nova plataforma logística de 90.000 metres quadrats a Tordera. La firma de Sils, pertanyent a Julià Grup i dedicada al disseny i construcció de mobiliari i decoració per a la llar, preveu aixecar les noves instal·lacions en dues fases. Els primers 50.000 metres quadrats es construiran en una primera etapa que finalitzarà previsiblement durant el primer trimestre del 2023, amb una inversió de 45 milions d’euros. En la segona fase es faran els 40.000 metres quadrats restants, amb un cost de 25 milions d’euros. Les noves instal·lacions estaran ubicades a la zona de la Mina d’Or de Tordera.

La companyia va confirmar que, a banda de la plataforma logística, el macro-complex inclourà també un centre de recuperació de reciclatge i una àrea d’I+D. Kave Home també va anunciar que el projecte permetrà la creació de 150 llocs de teball.

La companyia va confirmar que el centre logístic funcionarà amb un sistema semiautomatitzat i tindrà 59 molls de càrrega. Les instal·lacions comptaran amb la certificació BREEAM (un certificat internacional que mesura el grau de sostenibilitat dels edificis) i està previst que siguin autosuficients, generant energia íntegrament a través de plaques fotovoltàiques, la producció de les quals serà de 5.500 megawatts per hora i any. Segons fonts de l’empresa, això també permetrà «millores pel comfort tèrmic dels treballadors amb sistemes de calefacció radiants i de recirculació natural de l’aire».

Creixement exponencial

La inversió suposa un exemple inequívoc del creixement que Kave Home ha experimentat els darrers anys. La plataforma projectada és de les més grans que una empresa ha aixecat al territori en els darrers anys, similar a la superfície que ocuparien nou camps de futbol i superior en metres quadrats a la que la multinacional Amazon està fent al Far d’Empordà (els terrenys sumen 85.000 metres quadrats).

Kave Home va tancar el 2021 amb un increment de vendes del 60%. En total, la firma va facturar 112 milions d’euros, un creixement que va anar acompanyat de l’obertura de sis noves botigues insignia, cinc botigues franquiciades, 40 botigues shop-in i una presència al mercat en línia, segons va informar fa uns mesos el managing director de la companyia, Francesc Julià Ametller, al portal especialitzat Marketing4commerce.net. Els resultats són encara més sorprenents si es comparen amb els dels anys anteriors: 50 milions el 2019, i 76 milions el 2020, aquest últim malgrat els efectes de la pandèmia.

Una de les claus del seu èxit ha estat trobar un nínxol de mercat on vendre mobles de gamma mitja, i el fet de comptar amb una maquinària digital molt ben engreixada, peça fonamental per entendre el seu creixement internacional. Kave Home és una empresa eminenment exportadora: més del 75% de les vendes es fan a l’estranger. Fora d’Espanya, els seus mercats principals inclouen França, Alemanya, Itàlia, Austràlia o Mèxic, tot i que han clavat banderes a una vuitantena de països. Ha estat aquesta combinació de comerç online i un mobiliari de qualitat la que està catapultant Kave Home cap a l’Olimp dels grans fabricants de mobles.

Darrerament, les botigues físiques s’han anat obrint pas a grans ciutats com Madrid i Barcelona. També en municipis com Girona, amb l’obertura de l’establiment que Kave Home va inaugurar l’octubre passat a la Gran via de Jaume I, tal i com ja va avançar Diari de Girona.

Pime de l’any a Girona

Per tot aquest creixement, Julià Grup va ser guardonat l’any passat amb el premi Pime de l’Any 2021 a Girona, guardó que atorguen anualment la Cambra de Comerç d’Espanya i el Banc de Santander. Va ser el reconeixement a la feina feta durant dècades, des que el fundador i director general, Francesc Julià Gelabert, deixés el sector metal·lúrgica i fundés una empresa de mobles el 1984.

Julià Grup va ser inicialment una distribuïdora de mobiliari a botigues de la província de Girona; durant els 10 primers anys va créixer per tot el país, passant a dissenyar i fabricar els seus propis mobles. L’arribada d’internet i la desaparició progressiva de les petites botigues locals van fer veure a Kave Home que el futur estava en l’exportació i el comerç electrònic.