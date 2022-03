La recuperació del sector turístic està en marxa malgrat el previsible alça dels preus. L’encariment dels carburants s’està deixant notar i s’espera que el pròxim estiu els preus augmentin un mínim del 12%, segons calcula el president del saló B-Travel i de la patronal d’agències de viatges Acave, Martí Sarrate.

El sector turístic aspira a aconseguir el 2022 una facturació equivalent al 70% dels ingressos del 2019, en un entorn de clara recuperació de l’activitat però encara entre incerteses per a la Setmana Santa i el pròxim estiu, derivades de la guerra d’Ucraïna i l’increment dels costos dels combustibles.

Vols i trasllats seran més cars enguany. Malgrat la millora dels indicadors i de la demanda, amb més clients desitjosos de tornar a viatjar, és una incògnita encara per al sector l’efecte que tindrà el conflicte bèl·lic a Europa en els fluxos turístics. Els destins de proximitat tornen a ser els principals, encara que es percep una mica més de demanda de viatgers estatunidencs. La recuperació dels nivells d’activitat prepandèmia no s’espera fins al 2024. B-Travel, el saló de turisme d’experiències de Fira de Barcelona, tornarà entre l’1 i el 3 d’abril a ser peça rellevant per a la reactivació.