Les notaries gironines tenen més feina que abans de la pandèmia, a jutjar per les dades del primer Observatori Notarial de Catalunya. L’estudi, presentat ahir, revela que aquests professionals van registrar, durant el 2021, gairebé 1.000 testaments més que el 2019. De fet, les dades de l’any passat són les més elevades dels darrers cinc anys, i mostren un interès creixent dels ciutadans per aquest tipus de tràmits. En total, a Girona les notaries xifren en 12.835 els testaments del 2021, mentre que al 2017 se’n van fer 11.446. L’Observatori va constatar un augment de l’activitat en pràcticament tots els camps notarials. Així, a Girona durant el 2021 es van tramitar 600 herències més respecte el 2019 (i un total de 6.665), però també van augmentar el nombre de renúncies d’herències (256 més, fins a les 1.043). Les donacions en vida van experimentar un creixement considerable, passant de 1.498 el 201 a 2.074 el 2021. També els matrimonis van créixer el mateix període de temps (de 38 a 167), divorcis (160 a 221), compravenda d’habitatges (de 13.999 a 16.447), hipoteques (de 5.526 a 6.334), i constitució d’empreses (de 1.307 a 1.461). La vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, ha dit en declaracions a ACN que «2021 ha estat un any amb increments considerables en relació a l’autorització de documents notarials a Catalunya», principalment per «l’efecte rebot» provocat per l’aturada de l’activiat.