El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avala que les treballadores que hagin accedit a la prejubilació puguin cobrar el complement de maternitat, pensat per a compensar a les dones que veiessin llastrada la seva carrera professional per tenir fills. L’última reforma aprovada en 2021 va reformular aquest plus, però fins ara el criteri aplicat per la Seguretat Social era el de denegar-lo si la treballadora accedia al retir abans de l’edat legal de jubilació.