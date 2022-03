Les protestes dels transportistes han afectat de ple aquest dimarts el port de Barcelona. Una cinquantena de transportistes han bloquejat els accessos al port de Barcelona com a mostra de suport a les aturades contra l’alça del preu dels carburants. Fonts de Port de Barcelona han admès la presència de piquets, així que s’ha requerit el suport dels Mossos d’Esquadra «per evitar que no s’entorpeixi la cadena de subministrament». La majoria dels camioners que han arribat al port han desistit d’accedir a les instal·lacions portuàries davant la presència d’aquests piquets. Port de Barcelona ha mostrat el seu suport a les propostes del Govern central per minimitzar l’impacte de l’alça dels combustibles al sector.

Els piquets paren els camions que van arribant a les terminals de càrrega per convèncer els conductors que se sumin a l’aturada convocada a nivell estatal sense que s’hagin produït fins ara incidents ni retencions de vehicles. El Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), que agrupa les patronals del sector, va tornar a ratificar la seva condició d’interlocutor amb el Govern i la resta d’institucions oficials i de la societat civil. Els seus components representen més del 85% de les empreses del sector, la majoria d’elles pimes i autònoms. En contraposició, l’aturada i les mobilitzacions han sigut convocades per la Plataforma per a la Defensa del Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, organització aliena als òrgans de representació habituals del sector. El CNTC va aconseguir aquest dilluns obtenir 500 milions d’euros per al sector destinats específicament a pal·liar l’efecte de la vertiginosa pujada de costos del combustible. Però fonts del sector reconeixen que «hi ha camions parats per por de les accions violentes i pels bloquejos dels piquets».

Dubtes entre les patronals

Però la cohesió entre les patronals del sector està en dubte. Al Comitè Nacional de Transport per Carretera s’hi integren 11 organitzacions. La representació més gran correspon a la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) fins als 63,9 vots sobre 125 del total del CNTC, cosa que li atorga una representació del 51,12%. Fenadismer, Astic i UN són les següents organitzacions per representativitat en aquest comitè, que és el que negocia amb el Ministeri de Transports. Fenadismer, Fetransa i Feintra consideren que la falta de concreció de les mesures per part del Govern no permeten, de moment, reprendre l’activitat del transport de mercaderies per carretera. Consideren que els 500 milions oferts no compleixen les expectatives, ja que «no es concreta ni en què consistirà l’esmentada mesura, ni com s’articularà ni, el que és més important, quina quantia de la possible ajuda correspondrà a cada transportista, i si arribarà tant als transportistes pesants com els lleugers».