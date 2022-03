Fabricants i distribuïdors consideren que l’atur del transport és ja un «problema d’Estat». Les organitzacions del gran consum creuen que és de màxima urgència acabar amb la vaga patronal de transportistes i van reclamar als convocants «que deixin de coaccionar a la resta de sectors, impedint el desenvolupament de la seva activitat». Segons l’associació Aecoc, que agrupa més de 30.000 empreses de gran consum, «el conflicte amenaça ja la producció i perillen més de 100.000 llocs de treball».

Nombroses empreses i cooperatives ja han hagut d’interrompre els seus processos de fabricació i s’han vist obligades a tancar temporalment les seves plantes davant la falta de subministrament, com Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fàbriques de pinso. Altres com Danone, Estrella de Galícia o Heineken- Cruzcampo han anunciat que hauran de fer-ho pròximament. Ahir mateix, Amazon va llançar una alerta per escassetat de productes per al seu servei Amazon Fresh; també Supermercats DIA pateix limitacions en alguns productes, com ara peixos, pollastre, farina, llet i iogurt.

De fet, els làctics fa dies que estan sent els productes més afectats per l’aturada de transportistes. Ahir Danone va alertar que en un termini de 24 hores es veurà obligada a interrompre de forma temporal la seva activitat a les seves plantes d’Espanya.

«De no arribar a un acord en les pròximes hores, Danone es veurà obligat a prendre la dràstica decisió d’interrompre el procés de recollida de llet, i com a conseqüència, el procés de producció a les seves fàbriques i posterior trasllat de producte acabat a les cadenes de distribució alimentària. Això provocarà la interrupció de subministrament tant d’aigua mineral natural com de productes lactis a nivell nacional», va avisar la companyia en un comunicat.

Heineken España va manifestar la seva «gran preocupació» per l’impacte que l’aturada del transport està ocasionant en les seves operacions, en el negoci dels seus clients d’hostaleria i de superfícies comercials, i ha advertit que si la situació continua així es veurà impossibilitada a servir els seus productes a les superfícies comercials, bars i restaurants, i a aprovisionar-se de matèries primeres.

Situació insostenible

Les associacions que integren la cadena de valor agroalimentària i del gran consum -Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperatives Agro-Alimentàries i FIAB- alerten que la situació ja és, en aquests moments, insostenible i insten a acabar immediatament amb un conflicte que està tenint elevats costos per a l’economia i el conjunt de la societat. Quan es compleixen nou dies des de l’inici de l’atur, des de la cadena de valor agroalimentària i del gran consum es considera «inajornable posar fi a aquesta situació que està posant en clar risc el proveïment de productes, així com la continuïtat de milers de negocis i ocupacions».

Les associacions fan una crida al Govern d’Espanya a «una intervenció urgent en un conflicte que s’ha convertit en un problema d’Estat amb un impacte sobre l’economia i els ciutadans que no admet demora». Exigeixen, així mateix, que es garanteixi la seguretat i el dret a treballar dels transportistes que no volen sumar-se a l’atur, i que els qui el secunden no coaccionin a la resta dels sectors de la cadena ni impedeixin la lliure circulació de mercaderies.

En paral·lel, la viabilitat de 50.000 petites i mitjanes empreses a Catalunya perilla en les pròximes setmanes davant la fi de la moratòria per a retornar els crèdits ICO. A partir d’abril i maig comencen a vèncer els terminis de la majoria de crèdits amb aval de l’Estat demanats per unes 121.000 pimes per a solucionar la tempesta COVID. I ara, amb els llampecs de la guerra d’Ucraïna o la carestia de determinades matèries primeres sumant-se a aquesta «tempesta perfecta», gairebé el 40% d’elles no es troba en situació de poder retornar-los amb garanties, segons una enquesta presentada aquest dimarts per Pimec.

Els crèdits ICO, finançats pels bancs a un baix interès però avalats per l’Estat, van ser activats al març del 2020 i la majoria de venciments, després d’una pròrroga habilitada l’any passat, vencen entre abril i maig. «Han generat una situació d’anestèsia, mentre hi ha hagut falta, no hi ha hagut problemes dins de les empreses», va afirmar el president de Pimec, Antoni Cañete.

A tota Espanya es van prestar 135.500 milions d’euros a través d’1.149.322 operacions, de les quals més del 98% per a pimes i autònoms. I en tres setmanes finalitza aquest període de carència i les empreses hauran de començar a retornar el prestat. «Detectem que hi ha pimes i autònoms que desconeixen que tenen dos mesos per a refinançar o renegociar aquests ICO», afegeix amb preocupació el líder empresarial.