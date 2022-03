El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir que «és més important que mai continuar reforçant espais de concertació social i de negociació col·lectiva i polítiques públiques a favor de l’economia productiva», en un moment condicionat pels efectes de la invasió russa a Ucraïna. «Catalunya avança, i avança sense deixar ningú enrere: aquest és el nostre compromís», va proclamar Aragonès amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en lliurar a la Generalitat les plaques i medalles al treball President Macià 2020 i 2021, que reconeixen 31 persones i 11 entitats. Aquests guardons, creats el 1938 i que s’han agrupat per la Covid, reconeixen persones o entitats per la seva aportació a l’àmbit del treball: els del 2021 han distingit per primera vegada més dones que no pas homes, i els 2020 inclouen una placa excepcional als treballadors de tots els sectors per la pandèmia.

Els guardonats gironins de 2020 són el secretari general de CC.OO. a les comarques de Girona entre 1992 i 2004, Jordi Presas; l’assessor sindical José Manuel Fandiño; l’hoteler i restaurador Josep Maria Nogué; l’empresari de recanvis d’automoció Josep Bosch; i l’empresa olotina Manxa 1876, del sector siderúrgic. Els premiats gironins de 2021 són la restauradora Montserrat Fontané, mare dels germans JJoan, Josep i Jordi Roca, del Celler de Can Roca; l’exmembre de la Junta del Consell Regulador de la DO Empordà Anna Maria Oliveda; la ginecòloga i creadora del servei per a persones trans Trànsit, Maria Rosa Almirall; i l’empresari d’indústries agroalimentàries Pere Cornellà.