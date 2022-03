La farmacèutica alemanya Bayer va ingressar el 2021 un total de 697 milions d’euros, un 4,7% més que l’any anterior, i en va invertir 71 milions, un 8,6% més. El conseller delegat de Bayer a Espanya i Portugal, Bernardo Kanahuati, va ressaltar les inversions com a mostra de la vitalitat del grup en la seva aposta per aprofitar l’actual conjuntura per millorar els processos industrials de la companyia. Dels 697 milions d’euros de facturació, 359 milions procedeixen de l’àrea de medicaments de prescripció, un 8% més, a causa de la recuperació de la venda de tractaments cardiovasculars i per a la prevenció de malalties oftalmològiques. En aquest àmbit, Bayer ha incorporat Nubega, un tractament per als pacients de càncer de pròstata.

92 milions més els va generar l’àrea de productes d’autocura, que va registrar un descens del 3,3% degut encara als efectes de la pandèmia, segons Bayer. L’empresa celebra, amb tot, el «bon desenvolupament» de productes nous com l’Actromadol i les noves gammes de Bepanthol Derma i Iberogast. La divisió d’agricultura va suposar a Espanya 246 milions, un 3,5% més, gràcies principalment al negoci de llavors Dekalb i a l’evolució de les solucions herbicides i insecticides. Els 71 milions d’inversió es van dividir en 31,5 milions destinats a l’ampliació dels centres de Bayer a Espanya i a la millora de les seves infraestructures, i en 39,8 milions destinats a projectes d’investigació i desenvolupament en salut i agricultura. El 2021, així mateix, Bayer Espanya va portar a terme un ero que va provocar l’acomiadament de 62 empleats dedicats al negoci farmacèutic i als productes d’autocura. La plantilla actual de l’empresa té 2.200 treballadors. A més, Bayer ha apostat pel projecte LifeHub Barcelona, «una estructura col·laborativa que permetrà concentrar l’acció amb l’ecosistema local per a la transformació de la salut i l’agricultura» i que s’ubicarà a la seu central de Bayer Espanya, a Sant Joan Despí (Barcelona).