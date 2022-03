Un centenar de persones s'han concentrat davant la Subdelegació de l'Estat a Girona al crit de "Frenem els preus, evitem la pobresa!". Reproduint la convocatòria que s'ha estès a d'altres ciutats, els manifestants han reclamat posar fre a "l'embogida pujada de preus", que impacta directament damunt la classe treballadora i, sobretot, els col·lectius més vulnerables.

Els sindicats CCOO i UGT, que a Girona han capitanejat la convocatòria, reclamen solucions als governs, sobretot davant l'escenari que la guerra a Ucraïna recruï la situació. A la demarcació, la secretària general de CCOO, Belén López, ha explicat que la manca de matèries ja provoca aturades de producció. I ha posat com a exemple la fàbrica de cafè que Nestlé té a la ciutat.

"Aquesta crisi no la pagarem!", "Frenem els preus, evitem la pobresa!". Corejant aquests lemes, un centenar de persones han tallat l'avinguda Jaume I de Girona responent la crida que s'ha fet arreu de les ciutats de tot l'estat espanyol.

A Girona, la concentració d'aquest vespre l'han impulsada de manera unitària els sindicats CCOO i UGT. L'objectiu que els ha mogut és aixecar un clam contra "l'embogida pujada de preus" i reclamar a la Unió Europea, a l'Estat i a la Generalitat que apliquin "mesures urgents" per frenar-la.

Els sindicats critiquen que la situació ja ve de lluny, amb la crisi de matèries primeres i "el deteriorament de les condicions de vida dels treballadors". Però que les repercussions del conflicte a Ucraïna ho han agreujat. "Dia rere dia, les factures de la llum, la calefacció, la benzina, els aliments, l'habitatge o el transport augmenten", recull el manifest unitari que han llegit a dues veus els secretaris generals dels sindicats a la demarcació, Belén López i Maxi Rica.

El text denuncia que la inflació comporta "beneficis històrics" a les empreses energètiques, però perjudica "fortament" milions d'usuaris i "centenars de milers" d'empreses i petits autònoms. El manifest, a més, recorda que les persones més vulnerables són les qui "pateixen la situació més cruel", perquè a la pobresa se'ls afegeix ara l'encariment de preus.

Els sindicats subratllen que "la injustificable" invasió d'Ucraïna gairebé del cert es traduirà en més inflació. Per això, diuen que és "urgent" que les administracions actuïn "de manera contundent" per frenar l'escalada alcista, "tallar d'arrel comportaments especulatius" i "protegir la ciutadania".

Electricitat, impostos i salaris

Per això, CCOO i UGT reclamen que es canviï el sistema per fixar els preus de l'electricitat (i es faci en base al cost real de producció), s'aprofitin els fons europeus per impulsar la transició verda, es doni suport a les empreses electrointensives per garantir que mantinguin l'ocupació o es "posi fi als beneficis abusius de l'oligopoli elèctric".

El llistat de reivindicacions també inclou que la rebaixa d'impostos sobre la factura de la llum s'estengui també de manera temporal als hidrocarburs, que el preu del gasoil professional també s'apliqui als autònoms, que s'impulsin mesures fiscals "equitatives", que es controlin els preus dels lloguers, es protegeixin els treballadors quan s'aturi l'activitat per evitar acomiadaments, es protegeixin les llars més vulnerables i "s'asseguri el poder adquisitiu" a través de clàusules de revisió salarial.

Aturades de producció

Durant la concentració, tant CCOO com la UGT han reclamat que quan es parla d'un pacte de rendes, no es pensi només en congelar sous als treballadors. "S'ha d'acompanyar de moltes altres mesures, que topin els preus i que, a més a més, siguin un topall dels beneficis extraordinaris que tenen moltes empreses", ha subratllat Belén López. "No volem que la situació empitjori més i que hi hagi un esclat social", ha afegit.

"Allò que demanem és que es prenguin mesures urgents perquè els treballadors i les classes populars no perdem poder adquisitiu; la situació actual pot tenir efectes molt importants en l'ocupació i en el nivell de vida de la gent", ha dit López. Sense anar més lluny, la secretària general de CCOO explica que a la demarcació, entre els sectors que els preocupen, hi ha el de les càrnies, les pimes o la gran indústria.

"Tenim empreses que es troben en una situació molt tensionada, i el que volem és que no torni a derivar en ERTO", ha afegit Belén López. Com a exemple, la secretària general ha explicat que, a Girona, la planta de cafè que té la multinacional Nestlé ja ha començat a fer aturades de producció.

"No els arriba cafè, ni vidre ni tampoc cartró", ha concretat López. "De moment la gent està fent vacances i combinant-ho com poden, però ja els han dit que si la situació no s'arregla en breu pot ser que es torni a anar a ERTO", ha explicat la secretària genera.

El seu homòleg a la UGT, Maxi Rica, ha admès que la resposta a la ciutat ha estat més aviat tèbia. Però també ha dit que han tingut poc temps per preparar-la, i que esperen que en properes mobilitzacions, la resposta vagi a més. "No és només una reivindicació dels sindicats, sinó també de tot el teixit social", ha conclòs.