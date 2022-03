La gran patronal CEOE exigeix al Govern que porti a la reunió d’aquest dijous un paquet de mesures concretes, detallades i suficients per parar l’aturada de transportistes, que ja s’allarga per desè dia consecutiu. L’última oferta del Ministeri de Transports va generar divisions dins de l’organització presidida per Antonio Garamendi i des del grup empresarial reclamen un consens que acabi amb el descontentament i reestableixi les cadenes de subministrament afectades. Si no, adverteixen de l’impacte sobre l’economia espanyola d’un allargament de les aturades que «amenaça amb una gran crisi econòmica i social», segons han manifestat en un comunicat.

L’alarma entre les associacions de fabricants i proveïdors agroalimentaris ha augmentat amb el pas dels dies, malgrat que el to dur dels últims comunicats no es tradueix en desproveïments ni escassetat generalitzada de productes als supermercats. Dimarts, l’associació Aecoc va qualificar la incidència de les aturades com «un problema d’Estat» i un dia després ha pujat una mica més i considera que han generat «una situació pitjor que durant la pandèmia». La CEOE ha volgut empènyer aquesta pressió cap a l’Administració amb un comunicat propi en què considera que «ja són majoria els sectors empresarials d’aquest país que estan en una situació insostenible».