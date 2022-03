A un dia que comenci el Consell Europeu a Brussel·les del qual Espanya aspira a sortir amb una solució per frenar l’alça dels preus de l’electricitat derivats de la pujada del gas natural, si no hi ha consens al si de la Unió Europea, el Govern proposa que Brussel·les habiliti un «marc europeu», que no sigui obligatori sinó voluntari, perquè els Estats Membres puguin prendre les seves pròpies decisions, segons fonts de l’Executiu. En concret, Espanya advoca per posar un límit a les ofertes de les centrals de gas natural al mercat elèctric juntament amb Portugal. Atès que la capacitat d’interconnexió entre Espanya i França és molt baixa, l’efecte d’aplicar una mesura com aquesta seria baix per a la resta de socis, segons defensen. «Nosaltres estem en un marc europeu, si tots els països no estan disposats a avançar, alguns haurien de tenir una habilitació extraordinària, i el cas de la Península Ibèrica, com a illa energètica, és molt flagrant», afegeixen aquestes fonts. Les dificultats per tirar endavant una proposta conjunta per part dels 27 països membres per desacoblar el preu del gas de l’electricitat s’agreugen fonamentalment per la negativa d’Alemanya i Holanda, és per això que Espanya busca la manera de trobar una sortida.

Límit al gas

La mesura preferida del Govern per desvincular el preu del gas del mercat elèctric és posar un preu límit a les ofertes de les centrals de cicle combinat, que cremen gas natural, al mercat elèctric i, a posteriori, si el cost és superior al d’aquesta referència, fer un ajust postampliació en el funcionament del mecanisme de cassació del mercat, segons va revelar aquest dimarts la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Aquesta mesura seria similar a la de posar un límit al mercat elèctric, una de les tres opcions debatudes entre els països juntament amb treure el gas del mercat elèctric, però descartada pel Govern, que advoca per tocar només la tecnologia que provoca la pujada dels preus: els cicles combinats.

Entrada en vigor

L’efecte de la mesura sobre els preus seria immediat una vegada es posi en marxa. El mercat elèctric es regeix per un sistema marginalista en què l’última tecnologia a casar oferta i demanda és la que marca el preu. L’última tecnologia és –-quan no hi ha renovables suficients-– els cicles combinats que cremen gas natural i, en el seu defecte, l’energia hidràulica, que fixa un preu molt similar al dels cicles combinats pel denominat cost d’oportunitat.

El preu de les ofertes dels cicles està desvirtuat pels costos de la matèria primera, el gas natural, que s’ha disparat per la guerra d’Ucraïna. Però si es posa un preu límit a aquestes ofertes, els preus caurien en les subhastes de manera immediata. Per fer-se’n una idea, només el 17,1% de la generació elèctrica el 2021 a Espanya va provenir d’aquestes centrals, que van marcar el preu de la llum al voltant del 15% de les hores. No obstant, per aquest sistema de fixació de preus, el preu de l’electricitat al mercat majorista el 2021 va ser el més alt de la història al veure’s contagiat pel gas.

Preu i compensació

El que encara no està decidit és quin seria el preu de referència màxim per a les ofertes dels cicles combinats que, des del Govern, defensen que «seria el suficient per mantenir incentius a la generació renovable, però menor del que es té avui». Allà el marge és molt ampli. Com a referència: el preu majorista en l’última dècada ha sigut d’una mitjana de 50 euros per megawatt-hora, fa mesos que les companyies elèctriques defensen que les seves ofertes de contractes a llarg termini marquen preus d’al voltant de 60 euros per megawatt-hora i el límit màxim que tenia el mercat elèctric fins al mes de juliol passat era de 180 euros per megawatt-hora tot i que fins aleshores el màxim que va assolir va ser els 100 euros.

També caldria decidir com es realitza la compensació postampliació. Fonts de l’Executiu assenyalen en dues direccions: o bé a través dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) o bé a través del mateix sistema elèctric, que sigui qui faci l’ajust. En aquest cas, serien els consumidors que pagarien la diferència entre el preu de referència i el cost real, però aquesta diferència seria «molt inferior» al desenraonat preu que es paga a la factura actualment per l’electricitat.

Qui afecta

El preu de l’electricitat al mercat majorista afecta directament la factura dels consumidors al mercat regulat –-tarifa de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC)–- que veurien com abaixen els preus del subministrament de forma immediata a l’estar vinculades al mercat majorista. Però també es veurien afectats els consumidors al mercat lliure que tenen el preu majorista com a referència, de manera que, a mesura que es vagin renovant aquests contractes, el preu podria baixar.