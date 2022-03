FCC Immobiliaria, societat del grup FCC, ha decidit llançar una oferta pública voluntària parcial d’adquisició (opa) sobre el 24% del capital social de Metrovacesa per un import de 283,93 milions d’euros, segons han informat les dues parts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, l’oferta, que es formula sobre un màxim de 36.402.322 accions de Metrovacesa a raó de 7,8 euros per títol en efectiu, ha sigut adoptada per acord del consell d’administració de FCC Immobiliaria, després de la presa de coneixement i manifestació que resulta conforme amb l’interès i l’estratègia del Grup FCC.

FCC Immobiliària i el seu soci de control, Control Empresarial de Capitals (CEC), podran arribar mitjançant l’operació a una participació màxima del 29,4087% del capital social de Metrovacesa (incloent-hi el 5,4087% que ja és de la seva titularitat).

FCC Inmobiliaria ha assegurat que té compromès prou finançament per obtenir els fons necessaris per atendre la contraprestació total de l’oferta, que es formula com una compravenda.