Cimera amb els presidents de les grans elèctriques a Moncloa. El president del Govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, havien convocat els primers espases d’Iberdrola, Endesa, Repsol, Acciona, Naturgy i EDP per tractar mesures per frenar l’escalada històrica de pujades del preu de la llum, com a conseqüència de l’encariment del gas.

A la trobada, Sánchez i Ribera van reclamar ahir a les grans elèctriques un «esforç addicional» per rebaixar els preus i un «compromís més elevat» per mitigar la situació dels consumidors domèstics i de la indústria. Tot i això, en aquest esforç addicional no s’inclourà l’aplicació d’un impost específic per a les grans elèctriques per finançar mesures de mitigació dels efectes de la inflació, com havia reclamat el soci de govern Unides Podem i també la vicepresidenta Yolanda Díaz.

«No hem parlat d’impostos a les grans elèctriques, sinó de com aconseguir energia més barata i de com contribuir a les necessitats dels consumidors», va concloure la vicepresidenta Ribera a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Fonts del sector elèctric van apuntar que Sánchez i Ribera havien traslladat als grans grups que no se’ls aplicaran pujades fiscals o impostos específics. Les companyies van insistir a negar que estiguin generant beneficis extra o caiguts del cel (windfall profits) per la pujada dels preus dels mercats, ja que tenen gairebé tota la producció venuda amb antelació i a un preu molt inferior a la cotització majorista.

La vicepresidenta va defensar, no obstant, «un repartiment raonable de l’esforç entre els diferents actors i que no només es carreguin als pressupostos públics». El Govern també va reclamar als grans grups energètics mesures per accelerar el desplegament de les energies renovables i impulsar l’electrificació de l’economia espanyola com a via per abaratir el preu de l’electricitat i que el país guanyi independència en reduir el pes de les energies fòssils .

A la trobada, que es va allargar més de dues hores, hi van acudir el president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el conseller delegat d’Endesa, José Bogas; el president de Naturgy, Francisco Reynés; el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz; el president d’Acciona, José Manuel Entrecanales; i la nova consellera delegada d’EDP Espanya, Ana Paula Marques.

Ribera va confirmar que les rebaixes fiscals que s’apliquen al rebut de la llum des de l’estiu passat es mantindran i que se seguiran fent esforços amb ajudes via pressupost públic per mitigar el cop als consumidors, però va destacar la necessitat de prendre mesures que vagin a l’arrel del problema, que és que l’encariment desorbitat del gas acaba contaminant el rebut de la llum.

Mesures de l’Executiu

El Govern prepara un ampli paquet de mesures econòmiques per esmorteir l’impacte de la invasió militar de Rússia sobre Ucraïna, que inclou especialment iniciatives per contenir els preus de l’energia. L’Executiu pretén aprovar aquest pla nacional el proper dimarts 29 de març al Consell de Ministres, justificant l’espera a conèixer les mesures que la UE pactarà en aquest mateix sentit al Consell Europeu del 24 i 25 de març.

El Govern ha descartat portar a aquest Consell Europeu com a proposta principal recuperar per al mercat majorista elèctric el preu màxim de 180 euros per megawatt hora (MWh) que es va deixar d’aplicar l’estiu passat per imposició de Brussel·les.

Ribera ha plantejat ara que «el més senzill» per desacoblar el preu del gas i el seu impacte en el de la llum seria aplicar un preu màxim només a les ofertes que poden presentar les centrals de cicle combinat (les que cremen gas per produir electricitat) , per després compensar aquestes centrals amb la diferència de costos que hagin de suportar per l’alt preu del gas.