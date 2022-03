Un miler de persones s’han manifestat aquest dimecres a la tarda al centre de Barcelona contra l’increment de preus generalitzat que està minvant el poder adquisitiu de les llars. Entre 1.000 assistents, segons la Guàrdia Urbana, i 3.000, segons CCOO i la UGT, han protestat al centre de Barcelona i han exigit al Govern que prengui mesures per contenir l’augment de les factures bàsiques que des de fa mesos, i amb especial virulència després de l’esclat de la guerra d’Ucraïna, pateixen els treballadors.

L’IPC del febrer està en el 7,6% i això té un efecte directe en el ‘final de mes’ de les famílies: una tercera part dels productes de la cistella de la compra de les llars han pujat més del 5% respecte a l’any anterior, segons les últimes dades del gabinet d’estudis econòmics de Caixabank. El poder adquisitiu dels salaris ja es va veure reduït durant el 2021, quan els sous pactats per conveni col·lectiu van pujar la meitat que la inflació. Protestes similars, apadrinades per CCOO i la UGT, s’han replicat a les principals ciutats d’Espanya. A Madrid, per exemple, les centrals han xifrat la participació en la protesta entre 4.000 i 5.000 persones

«Frenem els preus, evitem la pobresa», ha sigut el lema de la pancarta que ha encapçalat la marxa organitzada per CCOO, la UGT, una part del gremi del taxi i les associacions de veïns. En una setmana en què transportistes, organitzacions agràries i pescadors han portat al carrer –principalment als ports i polígons– les seves reivindicacions per l’augment dels carburants, els sindicats majoritaris també han volgut marcar-li l’agenda al Govern i recordar-li que en el seu pla de resposta a la guerra no pot oblidar els treballadors ni els col·lectius més vulnerables. El Consell de Ministres del 29 de març preveu aprovar un pla de xoc contra les seqüeles econòmiques de la guerra, sobre el qual ni Pedro Sánchez ni els seus ministres han concretat encara les mesures.

«No sortim al carrer per desestabilitzar el país –en clara al·lusió a l’aturada dels transportistes–, sortim al carrer per donar resposta a les necessitats que té la ciutadania. Que no són altres que pagar la llum i la cistella de la compra a un preu raonable», ha declarat el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. «En un moment tan greu com l’actual fa falta que els salaris pugin per poder arribar a final de mes», ha afirmat el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros.

Bons socials i límit al preu de la llum

Els convocants demanen un control directe de l’Estat dels preus de l’energia per evitar els increments per sobre dels 500 euros el megawatt/hora registrats recentment. També bons socials generalitzats per blindar el subministrament de les famílies, exigeixen evitar baixades d’impostos generalitzades a les empreses i rendes altes per poder mantenir la capacitat redistributiva de l’Estat i demanen reforçar la renda bàsica i altres instruments de protecció social de les administracions, entre altres.

«Prou especulació alimentària», «la vivenda és un dret» i «l’experiència no paga les factures, sí a les pràctiques remunerades», han sigut alguns dels missatges que s’han pogut llegir a les pancartes que els assistents han exhibit durant la protesta, que s’ha desenvolupat sense incidents. Un pilot de quatre taxis han fet d’avançada i amb la botzina, a més d’un grup de batucada, han actuat com a banda sonora de la marxa. Aquesta ha començat cap a les sis de la tarda a la plaça d’Urquinaona de Barcelona i, després de baixar per la Via Laietana, s’ha acabat a la plaça de Sant Jaume, davant el palau de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.