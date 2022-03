Canvi radical. Banc Sabadell va multiplicar l’any passat els seus beneficis fins als 530 milions d’euros, després dels dos milions de l’exercici anterior, marcat per la pandèmia. Un dels elements que ha permès obtenir aquests resultats ha sigut l’impuls de la seva filial britànica, TSB, que va aportar 118 milions, el 22,3% del total, fet que contrasta radicalment amb les pèrdues de 220 milions d’un any enrere.

Com a conseqüència d’aquesta evolució, l’entitat ha avançat un any l’objectiu de rendibilitat del seu pla estratègic, presentat el maig passat. El banc, que fa més d’un any va trencar les negociacions per a una fusió amb el BBVA, va acabar el 2021 amb una rendibilitat del 5% i preveu assolir aquest exercici una rendibilitat sobre els actius tangibles (ROTI) del 6%. La contribució positiva de TSB s’ha anat notant en els últims trimestres. De fet, està subjecta a un pla de retallades que ha augmentat la seva rendibilitat.

Els ingressos del negoci bancari, que engloben el marge d’interessos i les comissions netes, arriben a 31 de desembre als 4.893 milions d’euros, un 3% més que l’any anterior, i el marge d’interessos augmenta un 0,8%, fins als 3.425 milions. Les comissions netes sumen 1.468 milions, un 8,7% més, com a conseqüència de la positiva evolució de les comissions de gestió d’actius, així com de serveis. Per la seva banda, els costos recurrents ascendeixen a 2.988 milions d’euros, un 2,3% menys que el 2020 per la millora a la partida de despeses de personal a Espanya i de despeses generals en TSB.

Reducció de plantilla

L’entitat, que ha complert 140 anys, ha portat a terme aquest últim exercici un important ajust de plantilla a Espanya: al gener va donar llum verda a la sortida de 1.817 empleats a través de prejubilacions i baixes voluntàries, i a l’octubre va pactar amb els sindicats un ero per a 1.605 treballadors. El pla d’eficiència posat en marxa pel banc suposarà uns estalvis anuals de 130 milions d’euros a Espanya: el 85% d’aquests estalvis –110 milions– es materialitzaran el 2022. El desembre passat va comunicar la venda de l’emblemàtic edifici que té a l’avinguda Diagonal de Barcelona a Hines per uns 90 milions d’euros.

A través d’un comunicat, el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, que va agafar les regnes del banc el març de l’any passat, destaca que l’entitat ha tancat «un bon exercici amb nou equip, governança, estructura organitzativa i pla estratègic», i remarca que la transformació digital, el gir de TSB, l’empenta comercial i l’acord laboral han contribuït a la millora dels resultats. «Hem anticipat un any l’objectiu de rendibilitat del nostre pla i encarem amb optimisme el futur d’aquesta gran franquícia», destaca.

Per la seva banda, el director financer, Leopoldo Alvear, remarca que han guanyat quota de mercat a Espanya i el Regne Unit, augmentat la inversió creditícia i millorat la seva posició de solvència. «L’execució dels plans d’eficiència i els estalvis de costos han impactat positivament en els comptes de l’exercici i ho continuem observant en els resultats dels successius trimestres», avança Alvear.

Més crèdit

El Sabadell va tancar l’any passat amb un saldo de crèdit viu de 154.912 milions d’euros i un creixement de la inversió en aquest segment del 6,7%. La producció hipotecària també manté la tendència positiva a Espanya i arriba als 1.369 milions en el trimestre, un 5% interanual més. Al Regne Unit, la firma de noves hipoteques arriba als 2.169 milions de lliures en el trimestre, un 56% més que en el mateix període del 2020. De fet, TSB «tanca l’any amb la millor dada de producció hipotecària de la seva història», remarca el grup que presideix Josep Oliu.

A tancament del 2021, els recursos de clients en balanç del grup totalitzen 162.020 milions d’euros, amb una alça del 7,5%, mentre que els saldos de comptes a la vista sumen 147.268 milions (+13%) i els recursos fora de balanç, els 41.678 milions (+9,5%). Per la seva banda, els dipòsits a termini disminueixen un 28,8%, fins als 14.813 milions.

Segons vosaltres, dades facilitades per l’entitat, la ràtio de morositat es manté estable en el 3,65%. Els actius problemàtics totalitzen 7.565 milions d’euros, dels quals 6.203 milions són préstecs dubtosos i 1.362 milions actius adjudicats. La cobertura d’actius problemàtics se situa en el 53,1%. La ràtio de capital CET1 ‘fully-loaded’, el de més qualitat, se situa en el 12,18% i la ràtio de liquiditat arriba a un 221% a nivell de grup.