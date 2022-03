Wayne Griffiths, president de Seat SA ha presentat avui el balanç financer en un acte celebrat a Casa Seat, a Barcelona. Els resultats del 2021 no van ser positius, tal com s’esperava, donat l’impacte patit per un mercat estancat, les seqüeles de la pandèmia i especialment la crisi provocada per l’escassetat de microxips. Tempesta perfecta per a una companyia que abans de la pandèmia encadenava els cinc millors exercicis de la seva història (2015-2019). L’empresa, formada per Seat i Cupra, ha presentat unes pèrdues per valor de 256 milions d’euros (després d’impostos).

El missatge que ha volgut traslladar el president de la companyia és, no obstant, d’esperança. Seat i Cupra van entregar un total de 471.000 vehicles el 2021 (un 10,3% més que el 2020) i els seus ingressos per vendes van arribar als 9.614 milions d’euros. L’encariment de les matèries primeres i la crisi dels semiconductors van acabar passant factura en el que anomenen «una recuperació incompleta». Les vendes de vehicles elèctrics i híbrids endollables de la companyia es van multiplicar per quatre, i van passar de 14.700 a 60.600 cotxes. Les vendes totals de Seat van ser de 391.200 unitats. Cupra va triplicar les seves vendes, arribant a un volum de 79.300 vehicles, un 189,4% més que el 2020 (27.400), gràcies al model Formentor. El 41% de les vendes de Cupra en els últims 12 mesos van correspondre a vehicles electrificats. Quant a la producció, Seat va fabricar 423.888 cotxes (un 4,2% més que el 2020), de les quals 385.200 es van produir a Martorell. Per països, Alemanya va ser el primer mercat de la companyia, amb 104.100 vehicles venuts, un 5,0% menys que el 2020. El segueixen Espanya, amb 81.800 cotxes, un 11,5% més que l’any anterior, i el Regne Unit, amb 50.700, un 11,2% més. Per darrere hi ha França (31.200) i Itàlia (27.600), que van arribar a un creixement del 14,0% i del 24,6%, respectivament. A Mèxic van aconseguir 20.900 unitats, un 39,3% més; a Turquia, 12.700 (10,3%), i a Israel, 12.600 (20,6%). Quant a Cupra, va vendre 30.800 unitats a Alemanya, 11.000 a Espanya , 7.700 al Regne Unit, 6.200 a Itàlia i 4.100 a França .