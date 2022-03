La pressió dels empresaris va obligar ahir el Govern a avançar un dia la reunió prevista amb el sector del transport per suprimir la convocatòria d’aturades i buscar una solució a l’alça del preu del combustible. Fabricants i distribució van instar a posar fi immediatament a les aturades, que estan ocasionant pèrdues que amenacen d’afectar els consumidors i desajustar els comptes empresarials. A la petició també s’hi va unir la patronal CEOE, que va reclamar «que les accions siguin ràpides, concretes i efectives». Si no, alerten, «amenaça amb una gran crisi econòmica i social», informa Gabriel Ubieto.

La reunió d’avui, en què participen la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero; i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, haurà de definir el repartiment dels 500 milions en ajudes i posar fi a un conflicte que, si dura més dies, pot paralitzar plantes d’alimentació i les explotacions agràries i ramaderes. A la reunió hi participaran els representants del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), que agrupa les patronals del sector, però en el qual no hi són representats els convocants de les aturades (Plataforma de Defensa del sector del transport). Dilluns passat, el Govern va prometre un pla de bonificacions per minimitzar l’alça dels combustibles, però no va concretar el repartiment.

Mesures fiscals

José María Bonmatí, director general d’Aecoc, que agrupa més de 30.000 empreses agroalimentàries i del sector de la distribució, va instar ahir que se suspenguin immediatament les aturades perquè «cada dia augmenten els costos del conflicte». Per això, va dir, el Govern ha d’aplicar de manera immediata el que ja s’ha acordat a la mesa de negociació. A més de les ajudes directes i urgents que es distribueixin, els empresaris exigeixen abordar una reforma del sistema de fixació de preus de l’energia i la fiscalitat. Bonmatí va criticar que en aquesta taula negociadora no hi sigui representada ni la indústria ni la distribució: «Els que paguem la factura de les protestes no som a la taula negociadora i tampoc els que han convocat les aturades», va destacar Bonmatí.

Al Comitè Nacional, l’organització CETM té la major representativitat del sector amb el 53% a la taula del transport públic nacional de mercaderies, seguida per Fenadismer (26,2%), Fetransa (9,27%); Astic (6,63%) i Feintra (3,93%).

Segons Felipe Medina, secretari general de la patronal de supermercats Asedas, les pèrdues econòmiques per a la distribució pugen a uns 130 milions d’euros diaris, encara que els costos són molt més grans si es tenen en compte múltiples despeses ocultes que assumeixen les empreses i no es visualitzen, com les derivades de la captació de nous proveïdors davant de la falta de subministrament. Aquests costos seran traslladats als preus, precisament en uns moments d’elevada inflació.

Agustín Herrero, director general de l’organització Cooperatives Agroalimentàries, va destacar les dificultats de les explotacions ramaderes «que necessiten funcionar cada dia» i les cadenes d’aprovisionament de les quals s’estan veient sotmeses a «amenaces per part dels transportistes a l’atur i els piquets» .

Al cor de sectors que alerten de problemes en la recepció de matèries primeres i en la distribució dels seus productes a causa de l’atur de transportistes, que ahir arribava al desè dia, se suma ara el del vi, informa Rafa Bernardo. En un comunicat, la Federació Espanyola del Vi (FEV), la patronal cellerera, qualifica de tempesta perfecta la combinació de la vaga amb la guerra d’Ucraïna i la pujada de preus de l’energia, i demana al Govern «contundència i rapidesa» per adoptar mesures que propiciïn solucions. En el cas del vi, els principals problemes són «abastir-se de material auxiliar, especialment de vidre i altres elements, però també de poder distribuir el vi als seus clients», explica FEV.