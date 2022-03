La consultora Athenea Healthcare Group ha realitzat l’assessoria integral a Medsir en la seva aliança amb Oncoclínicas, juntament amb l’assessoria jurídica del bufet Roca Junyent.

L’aliança de Medsir (companyia d’investigació oncològica) i Oncoclínicas (grup brasiler de tractament de pacients amb càncer) «persegueix impulsar la investigació independent oncològica a nivell mundial» i és la primera operació d’expansió d’Oncoclínicas a Europa», segons explica Athenea Healthcare Group en un comunicat.

Oncoclínicas, avalada pel seu accionista de control Goldman Sachs entra en l’accionariat de Medsir amb un 49% per reforçar la seva expansió internacional, afegeix el comunicat. La transacció s’ha realitzat per un preu fix de 5,75 milions d’euros i un variable addicional de 3,5 milions que seran meritats en virtut del compliment de determinats objectius de negoci.

La transacció suposa la inversió directa de 2,75 milions d’euros en el capital de Medsir per reforçar la seva expansió internacional tant a Europa com als EUA, on ja era present. L’acord també contempla la possibilitat d’injeccions de capital addicionals durant els pròxims anys, en una clara aposta per part d’Oncoclínicas pel model de negoci diferencial de Medsir en el món dels assajos clínics oncològics.

Amb aquesta aliança, Medsir també aconsegueix desembarcar en el mercat llatinoamericà i especialment en el mercat brasiler, que és el mercat oncològic més gran de Llatinoamèrica. A més, aquest acord reflecteix l’aposta global d’Oncoclínicas per la lluita contra el càncer i el recolzament a la investigació independent.