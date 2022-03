La protesta convocada ahir a la tarda per CCOO i UGT davant de la subdelegació del Govern central a Girona per protestar contra l’increment de preus que minva el poder adquisitiu de les llars va tenir una escassa assistència, mentre que a Barcelona va reunir 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 3.000, segons els sindicats, que reclamen al Govern que prengui mesures per contenir l’engreixament de les factures bàsiques que des de fa mesos, i en especial després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, pateixen els treballadors.

L’IPC al febrer és del 7,6% i això té un efecte directe: un terç dels productes de la cistella de la compra han pujat més del 5% respecte a l’any anterior, segons un estudi de Caixabank. El poder adquisitiu dels salaris ja es va veure minvat el 2021, quan els sous pactats per conveni col·lectiu van pujar la meitat que la inflació. Protestes similars, apadrinades per CCOO i UGT, es van replicar a les principals ciutats d’Espanya. A Madrid les centrals van xifrar la participació a la marxa entre 4.000 i 5.000 persones «Frenem els preus, evitem la pobresa, va ser el lema de la protesta». En una setmana en què transportistes, organitzacions agràries i pescadors han tret al carrer -principalment ports i polígons- les seves reivindicacions per l’alça dels carburants, els sindicats majoritaris també han volgut marcar l’agenda al Govern i recordar-li que en el pla de resposta a la guerra no pot oblidar els treballadors ni els més vulnerables. «No sortim al carrer per desestabilitzar el país -en clara al·lusió a l’atur de transportistes-, sortim al carrer per donar respostes a les necessitats que té la ciutadania. Que no són altres que pagar la llum o la cistella de la compra a un preu raonable», va dir el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. «En un moment tan greu cal que els salaris pugin per poder arribar a final de mes», va reclamar el secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros.