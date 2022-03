Foment del Treball ha criticat que la «falta de lideratge» del Govern ha provocat que l’aturada de transportistes hagi derivat en una «emergència nacional». El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha comparegut aquest dijous davant els mitjans de comunicació per recolzar el comunicat que va emetre un dia abans la gran patronal CEOE, en el qual també criticava la inacció de l’Executiu per donar resposta a les demandes del sector i alertava que «ja són majoria els sectors empresarials d’aquest país que estan en una situació insostenible».

«Estem davant una emergència nacional, tant en l’aspecte econòmic com en el social», ha declarat Sánchez Llibre. Des de la patronal han descartat demanar la dimissió de la ministra de Transport, Raquel Sánchez, i ha corresponsabilitzat tot l’Executiu de l’actual situació en el transport. Per solucionar els problemes logístics després de gairebé dues setmanes d’aturada, ha exigit a l’Executiu subvencions o rebaixes d’impostos «immediates» per abaixar el preu dels combustibles. Des de Foment han alertat que no posar remei de seguida a l’aturada de transportistes genera un risc d’«explosió social de greus conseqüències», davant la possible falta de subministraments generalitzada.

Davant les crítiques de múltiples sectors empresarials, el Ministeri de Transports va decidir avançar a aquest dijous la reunió prevista amb les patronals del gremi per acabar de pactar-hi un paquet d’ajudes. Sánchez ja va avançar que la partida pressupostària que manejava era de 500 milions d’euros, però no va concretar el format ni el detall de les mesures. Això va enutjar una part de les organitzacions, amb Fenadismer –la segona en nombre d’associats– al capdavant, ja que feia dies que contenien part del seu associats per no secundar les protestes amb l’objecte de les ajudes que poguessin aconseguir del Govern. El resultat d’aquestes expectatives va ser que part de les patronals han secundat les protestes i recolzen els seus associats que ja protestaven a les carreteres.

I la intenció de l’Executiu és posar sobre la taula prou mesures per aturar les protestes i reconduir el diàleg dins del Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), l’espai d’interlocució amb els representants empresarials acreditats del sector. No obstant, la plataforma que inicialment va organitzar les primeres aturades no està representada dins l’esmentat òrgan i és possible que, al marge del possible acord que pugui sortir de la reunió d’aquest dijous, persisteixin algunes protestes.