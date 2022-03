El fons ICF Capital Expansió II ha invertit 2,5 milions d'euros a l'empresa gironina TECNIC Bioprocess Equipment Manufacturing, especialitzada en el desenvolupament d'equips per processos biotecnològics i amb seu a Girona. L'operació s'ha fet a través d'una ampliació de capital i té com a objectiu millorar la competitivitat de la companyia i impulsar el seu creixement internacional. L'empresa compta amb un equip multidisciplinar de 27 persones amb perfils d'enginyeria, biotecnologia, biologia i química i unes instal·lacions de 5.000 metres quadrats.

Amb la inversió, les instal·lacions s'ampliaran i també servirà per millorar les instal·lacions productives i d'R+D així com potenciar la internacionalització del negoci. L'empresa, fundada el 2011 per Manel Moyano, està especialitzada en el desenvolupament d'equips per processos biotecnològics.

ICF Capital Expansió II és un fons de capital risc gestionat per ICF Capital amb un volum d'inversió de 50 milions d'euros i amb focus d'inversió en empreses catalanes que es troben immerses en projectes estratègics de creixement nivell orgànic (processos d'internacionalització, d'increment d'activitat productiva) o inorgànic (adquisició de companyies). Les inversions es realitzen principalment a través d'ampliacions de capital amb un import fins als 5 milions d'euros.