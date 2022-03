CaixaBank i les patronals empresarials Foment del Treball i Pimec, a través de la Fundació Pimec, han signat avui un acord per mobilitzar les empreses catalanes en el recolzament a l’acollida de persones refugiades per la guerra a Ucraïna.

En l’acte de firma han participat Juan Antonio Alcaraz, director general de Negoci de CaixaBank; Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball; Antoni Cañete, president de Pimec i Josep González, president de Fundació Pimec.

D’aquesta manera, l’entitat financera i les patronals col·laboraran per difondre entre les empreses associades a Foment del Treball i de Pimec la necessitat de sumar esforços per ajudar les persones refugiades que arribin a Catalunya, incloent-hi iniciatives com l’organització de tallers de formació i d’ensenyament de l’idioma per facilitar-los la inserció i incorporació al món laboral.

Voluntaris

L’acord empresarial se suma a les diverses accions de suport a les víctimes de la guerra a Ucraïna que s’han impulsat des de tots els àmbits de la societat. En aquest sentit, es pot destacar l’organització, per part de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank, de combois d’autobusos per a l’evacuació de persones des de la frontera entre Ucraïna i Polònia fins a Espanya.

El primer comboi va arribar a Barcelona el diumenge 20 de març amb un total de 204 persones refugiades. A tots ells se’ls ha facilitat, a més del transport, l’acompanyament professional en la gestió de tràmits i sol·licitud d’allotjament.

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank, amb més de 5.000 membres actius distribuïts per tot el territori nacional, també hi col·labora donant suport a les entitats socials que estan treballant en l’acollida de persones refugiades, entre altres iniciatives.