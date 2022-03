CaixaBank i elBullifoundation van llançar ahir 77 Actitud Innovadora, un nou llibre que recopila un total de 77 idees i reflexions de Ferran Adrià sobre què és la innovació i quin és el seu paper en les empreses. El llibre, dirigit especialment a autònoms, emprenedors i pimes, s’ha concebut com una eina d’inspiració i reflexió per ajudar a fomentar que els petits empresaris gestionin i experimentin amb noves opcions per aplicar als seus negocis.

A través d’aquesta nova publicació, CaixaBank, de la mà d’elBullifoundation, reafirma el seu compromís amb els autònoms, emprenedors i pimes com a motors claus de l’economia del país i la seva ferma aposta per la innovació com a palanca de creixement. El director general de Negoci de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, va destacar en el pròleg de la publicació que «des de l’entitat apostem fermament per la necessitat de mantenir una actitud innovadora per afrontar el present i mirar cap al futur sabent qui som i cap a on volem anar». Per la seva part, Ferran Adrià, president d‘elBullifoundation, va destacar que «no estem davant un manual per innovar ni tampoc un llibre sobre teoria de la innovació. Es tracta d’una síntesi de qüestions prèvies a la innovació que qualsevol persona amb ganes d’innovar hauria de plantejar-se amb i el propòsit és suscitar la reflexió del lector».

77 Actitud Innovadora sorgeix a elBulli1846, l’espai del que va ser triat fins a cinc ocasions millor restaurant del món, que actualment alberga la seu d’elBullifoundation. A elBulli1846 es duen a terme activitats vinculades a la recerca, com la convocatòria d’equips multidisciplinaris de professionals que desenvolupen projectes d’innovació en diferents àmbits. La primera convocatòria que es va obrir a aquest centre de recerca va comptar amb un grup de persones interessades per la innovació, que van compartir un total de 77 dies amb Adrià.