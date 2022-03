Una propietat de més d’11 milions d’euros a primera línia de costa a Aiguablava va ser l’operació més cara tancada per la immobiliària de luxe Lucas Fox a la província de Girona el 2021. La finca va ser venuda a uns compradors francesos i té el preu més elevat de totes les residències venudes per la firma, que tenen un preu mitjà d’1,5 milions d’euros.

Segons va informar Lucas Fox en un comunicat, els compradors francesos segueixen tenint un pes molt important en la compra d’habitatges de luxe a la Costa Brava i a la resta de les comarques gironines, sobretot de les regions de Toulouse i Montpeller. «També hem tancat la venda a compradors francesos de dues altres propietats que superaven els 4 milions d’euros a Calella de Palafrugell i Aiguablava», afegeix Tom Maidment, soci de Lucas Fox.

En aquest sentit, la immobiliària també destaca l’elevat percentatge de compradors de nacionalitat espanyola, holandesa i belga.

L’agència immobiliària va cloure el 2021 amb uns resultats «molt positius» en les seves dues oficines de la Costa Brava, on van rubricar 70 operacions per un valor de més de 74 milions d’euros amb un creixement anual del 174%. Si també es tenen en compte les operacions tancades a la seva oficina de Girona, l’agència ha sumat un total de vendes amb un valor d’aproximadament 102 milions d’euros.

Processos de decisió més ràpids

Des de la firma expliquen que l’efecte rebot de la pandèmia ha accelerat «els processos de decisió de compra i ha facilitat la venda d’estocs que feia molt temps que eren al mercat».

En això hi ha tingut a veure l’augment de la demanda impulsat pel canvi d’hàbits després de la pandèmia, a conseqüència de la progressiva normalització del treball a distància i el consegüent augment de compradors que busquen propietats espaioses i situades en entorns amb un major contacte amb la natura com a opcions de primera o segona residència.

Lucas Fox manté l’interès en la zona de la Costa Brava, atreta per «l’atractiu de la zona com a lloc d’interès per a tots aquells inversors immobiliaris internacionals que aposten per la zona gràcies a les seves excel·lents comunicacions, estoc d’habitatges de qualitat i el seu estil de vida». Recentment, la firma immobliliària s’ha expandit cap a zones més septentrionals del litoral gironí, com ara Cadaqués, Roses i Empuriabrava.