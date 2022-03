La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha cedit i finalment es reunirà aquesta tarda a les 17 h amb la Plataforma de Defensa del Transport de Mercaderies per Carretera, l’organització minoritària d’autònoms i pimes que ha convocat l’aturada indefinida dels últims 12 dies i que no ha participat en les negociacions amb el Govern. Així ho ha anunciat aquest matí a TVE mentre milers de camioners (4.000 segons la Delegació del Govern i 10.000 segons la Policia) es manifestaven pels voltants de la seu del Ministeri a Madrid convocats per l’esmentada organització.

Sánchez ha fet així marxa enrere, ja que fa uns dies va assegurar que no s’asseuria «amb un grup de radicals que estan actuant amb violència». La ministra, això sí, ha assegurat que en la trobada «explicarà» als representants de l’associació el contingut de l’acord «històric» que va assolir la passada matinada amb el majoritari Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) amb l’esperança que «siguin capaços de valorar-ho». És a dir, que no ha aclarit si en la reunió es reobrirà la negociació i hi ha la modificació de l’esmentat pacte.

Episodis de violència

La ministra ha defensat que fins ara ha negociat amb les «persones que els transportistes van escollir per representar-los», amb referència al CNTC. «A partir d’aquí sempre vaig dir que era sensible a les reivindicacions de tots els transportistes», ha afirmat abans d’insistir que els últims dies s’han produït «moments de crispació articulada per generar un ambient tens», amb «episodis de violència, d’amenaces, de coacció i d’insults.»

En la mateixa línia, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha admès a ‘La Sexta’ que el sector té «reivindicacions absolutament legítimes», tot i que també ha considerat «evident» que «aquí hi ha una actuació per part de Vox», partit que ha acusat de publicar avui mateix un tuit per «animar i escalfar» aquest tipus de mobilitzacions. «Estem mobilitzant un volum de recursos molt importants, abordant l’urgent i l’important del sector. Per tant, no veig cap raó per no posar fi a les aturades», ha defensat.

Un pacte d’engrunes

Durant la manifestació, el president de la plataforma, Manuel Hernández, ha advertit que continuaran amb l’aturada si el Govern no accepta les seves reivindicacions. «Sé que hi ha pressions, però no ens podem deixar portar. Aquesta batalla no es pot perdre. Ens hem de demostrar a nosaltres mateixos, a les nostres dones i els nostres fills que sabem lluitar pel que és nostre», ha afirmat durant la protesta. La seva principal reclamació és que es garanteixi que les grans empreses del sector no puguin contractar els camioners per un preu que no reculli tots els seus costos.

El líder patronal ha titllat les mesures pactades pel Govern i les associacions majoritàries d’«engrunes, una simple almoina que no ens soluciona el problema». «Estan eludint el problema de fons, no estem demanant subvencions, sinó uns preus garantits per cobrir els nostres costos d’explotació», ha afegit abans d’advertir que la ministra «ha de convèncer molts transportistes». També li ha exigit que «demani perdó» per negociar només amb els seus «botxins» i per haver vinculat els camioners que han secundat l’aturaada amb la ultradreta i la violència.

Els manifestants s’han concentrat als voltants del Ministeri entre crits de «compra’t un camió, ministra dimissió» i cartells de «si no ens veus, ministra, ves a l’oculista» i «el comitè nacional no ens representa», onejant banderes constitucionals d’Espanya i també de gairebé totes les comunitats autònomes. La majoria de les pancartes presentaven les seves reclamacions com una lluita sectorial, desvinculada de la política («No som ni d’esquerres ni de dretes, som els de baix i anem contra els de dalt», es llegia en una de les més grans). No obstant, també hi havia una petita representació de Solidaridad, el sindicat de Vox, així com un parell de diputades de l’esmentat partit.