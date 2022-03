El president del Govern, Pedro Sánchez, ho va avançar dimecres: «Ens asseurem i no ens aixecarem fins que aconseguim un acord». I a l’hora de tancar aquesta edició encara es negociava. Després de més de deu hores de reunió, el Govern i els transportistes seguien sense un pacte per trobar una solució a l’alça dels preus dels carburants que servís, a més, per desactivar la vaga dels transportistes que suma més de deu dies en actiu. Inicialment, l’acord no semblava complicat. Dilluns passat, el Govern es va comprometre a subvencionar amb 500 milions d’euros dels Pressupostos Generals de l’Estat part del carburant per al sector. I la reunió d’ahir, que inicialment estava previst que se celebrés avui però es va haver d’avançar per la insistència dels transportistes, pretenia concretar una xifra de bonificació del gasoil professional.

La jornada maratoniana va començar a dos quarts de dotze del matí i a la taula es van asseure els representants del departament de mercaderies i del de viatgers del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), que representa el 85% del sector, amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, així com amb la vicepresidenta primera i la ministra d’Economia, Nadia Calviño, i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Però ni rastre de la Plataforma per la Defensa del Transport -sense representació al Comitè i per tant sense presència a la reunió-, convocants de les aturades que preveuen, a més, celebrar una gran manifestació avui a Madrid.

Tot i això, al final tot es va enverinar. A mig matí les informacions que sortien a comptagotes de la reunió allunyaven la possibilitat d’un pacte ràpid. L’Associació de Transport Internacional per Carretera (Astic), una de les 12 organitzacions del CNTC, hauria proposat a l’executiu ampliar els 500 milions d’euros compromesos fins a 1.000 milions, segons va informar Europa Press. I tampoc hi havia una xifra concreta per a la subvenció, que mentre algunes fonts xifraven que podria estar al voltant de 20 cèntims per litre, des del sector hi havia qui apuntava a uns 25 o 30 cèntims.

Per altra banda, Raquel Sánchez va anunciar dilluns que una part d’aquesta bonificació vindria per part de les petrolieres, malgrat que aquestes van afirmar l’endemà desconèixer que haguessin de sufragar aquesta rebaixa. Tot i això, a mitja tarda, mentre seguia la reunió al ministeri de Transports, Repsol anunciava una ampliació del descompte que la companyia realitza als transportistes. En concret, la petroliera oferia una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre en combustible per als transportistes que paguen amb la targeta Solred, des de demà i fins al 30 de juny a les seves més de 3.300 estacions de servei a Espanya.

La petroliera que dirigeix ​​Josu Jon Imaz s’avançava així a altres marques i allunyava la possibilitat que el sector en conjunt formi part d’aquesta futura bonificació. La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, que es va reunir amb les petrolieres dimarts, va demanar a les empreses que facin un esforç per reduir «el seu marge».