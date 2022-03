El fons d’inversió risc d’ICF Capital (la gestora de capital de l’Institut Català de Finances), anomenat ICF Capital Expansió II, inverteix 2,5 milions d’euros a l’empresa gironina TECNIC Bioprocess Equipment Manufacturing especialitzada en el desenvolupament d’equips per processos biotecnològics. L’operació s’ha fet a través d’una ampliació de capital amb l’objectiu de millorar la competitivitat de l’empresa i impulsar el seu creixement internacional.

L’empresa, fundada el 2011 per Manel Moyano, és reconeguda pel seu alt component tecnològic i innovador i per la seva proposta de valor en tant que ofereix un servei end-to-end amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de cada client. TECNIC centra la seva activitat en el disseny, la enginyeria i la fabricació dels bens d’equip de laboratori, planta pilot i planta de producció per empreses que desitgin produir biomolècules, ja siguin microbianes o cel·lulars. Actualment, la companyia compta amb un equip de 27 persones integrat per perfils d’enginyeria, biotecnologia, biologia i química, entre d’altres, i 5.000 metres quadrats de fàbrica i oficines, que s’ampliaran amb gran part de la inversió.

A més, l’ampliació de capital servirà per millorar les instal·lacions productives i de R+D així com potenciar la internacionalització. ICF Capital Expansió II té un volum d’inversió de 50 milions d’euros i es centra en empreses catalanes en creixement.