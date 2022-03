L’any va començar amb una nova polèmica en el sector de l’automòbil, amb l’Impost de Matriculació tornant a pujar després d’estar congelat des de juny de 2021 i amb la confirmació que 250.000 vehicles adquirits en 2021 però que seran lliurats enguany pels retards en la cadena de subministraments es veuran afectats per l’increment del tribut. No obstant això, i també malgrat pujar les vendes un 4,2% fins a febrer, segons dades de l’Agència Tributària, entre gener i febrer es van recaptar 82,68 milions d’euros per aquest impost, un 1,29% menys que en el mateix període de 2021. Des del passat 1 de gener, els trams impositius de l’Impost de Matriculació, que grava les emissions de CO₂ dels vehicles, són els següents: s’eximeix de pagament als vehicles de menys de 120 grams, gravant un 4,75% entre els 120 i els 160 grams, un 9,75% entre els 160 i els 200 grams i un 14,75% en superar els 200 grams. Cal recordar que aquest tribut va pujar realment al gener de 2021, quan va entrar en vigor la normativa d’homologació d’emissions WLTP, més precisa que l’anterior.