La compravenda d’habitatges per part d’estrangers no residents a Espanya va augmentar un 51,17% el 2021, fins a les 43.827 transaccions, i va recuperar el ritme perdut el 2020 a causa de la pandèmia i les restriccions de mobilitat. La mateixa tendència es repeteix en el cas de les compravendes entre els estrangers residents, que van tancar el 2021 en 59.168 operacions, un 38,74% més que l’any anterior, segons les dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

La comparació entre el 2021 i el 2020 està marcada per les mesures sanitàries i la incertesa que va determinar el comportament dels estrangers, tant dels residents com dels no residents. En l’any de la pandèmia, la compravenda entre els estrangers residents va caure un 22,12%, fins a les 42.645 transaccions, mentre que en el cas dels no residents aquestes operacions van disminuir un 30,16%, fins a les 28.991.

Tot i això, les dades del darrer any també reflecteixen una millora respecte l’exercici del sector immobiliari el 2019. Així, les compravendes d’habitatges per part d’estrangers no residents es van incrementar un 5,56% entre el 2019 i el 2021, mentre que aquesta pujada va ser del 8,04% en el cas dels estrangers residents en el mateix període de temps.

L’analista sènior del Servei d’Estudis de Tinsa Andrea de la Hoz va explicar que la demanda estrangera va registrar «un creixement sostingut i de certa intensitat durant els darrers tres trimestres del 2021, després de la caiguda registrada el 2020».

«La contenció de la situació sanitària durant la segona meitat de l’any, així com un contingut augment de la mobilitat internacional, s’han traduït en una tornada de la demanda estrangera no resident que, juntament amb la demanda estrangera resident, ha provocat una evolució positiva», va afegir De la Hoz.

La compravenda d’habitatges per part d’estrangers no residents va assolir les 4.692 operacions a les Illes Balears al tancament del 2021, amb les millors xifres en el quart trimestre (1.626 transaccions). Aquestes dades representen un augment d’un 103,73% respecte l’any anterior. No obstant això, en el cas de les Balears cal tenir en compte que la caiguda va ser del 29,61% el 2020. En el cas dels residents, les compravendes van créixer un 42,08% el 2021, amb 2.292 operacions, i es mantenen un 0,21% per sota de les dades del 2019.

A les Canàries, les compravendes d’habitatge per part d’estrangers residents també segueixen per sota de les del 2019, en concret, un 9,2%.