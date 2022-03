Després de 12 dies d’aturades del sector del transport de mercaderies per carretera, que han provocat el desproveïment d’alguns productes als supermercats i l’aturada de l’activitat de moltes fàbriques, el Govern va intentar posar fi a les protestes a través d’un acord amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) amb més de 1.000 milions d’euros en ajudes per al sector. Però l’organització minoritària d’autònoms i pimes que va convocar l’aturada i que no va participar en les negociacions amb l’executiu, la Plataforma en Defensa del Sector del Transport, va insistir ahir que mantindrà la vaga, ja que no troba recollida en el pacte la seva principal reivindicació : la prohibició immediata de treballar en pèrdues, segons va assegurar el seu líder, Manuel Hernández, després de reunir-se amb la titular de Transports, Raquel Sánchez, a la seu del ministeri.

«No tenim més remei que seguir en la mateixa situació en què estàvem. Confiem en què en els propers dies es replantegin tot el que els hem estat explicant. La nostra situació és caòtica, molt greu. Ens costa més diners sortir a treballar», va destacar Hernández a la sortida de la reunió, cap a les set de la tarda, després de dues hores de trobada. La resposta es podia preveure després que la plataforma assistís al matí a una manifestació pels carrers de Madrid que va concentrar milers de camioners (4.000, segons la Delegació del Govern; 10.000, segons la Policia), informa Pablo Allendesalazar. Precisament, quan Hernández es trobava en plena concentració, Sánchez va anunciar que es reuniria a la tarda amb el representant de la plataforma per «explicar-los» el pacte establert amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera, donant així marxa enrere a les seves pròpies paraules, ja que fa uns dies va assegurar que no seuria «amb un grup de radicals que estan actuant amb violència». Hernández va exigir a la ministra que demanés perdó al seu col·lectiu i aquesta va justificar les paraules en què «s’estava referint a casos puntuals sense intentar generalitzar», segons va explicar el camioner. La porta continua oberta Però la petició decisiva era una altra: «un reial decret llei transitori» que prohibeixi treballar a pèrdues mentre el Govern elabora un text de projecte de llei per aplicar al sector els principis de la llei de cadena alimentària i que l’executiu es va comprometre a presentar abans del 31 de juny dins del seu acord amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera. La resposta del Govern va ser negativa, encara que el representant dels camioners va dir que manté la porta oberta a la ministra perquè li «truqui quan ho cregui oportú».