Després de molts mesos, algunes modificacions i, tot i que al principi els indicis apuntaven el contrari, Espanya ha aconseguit tirar endavant la seva proposta d’‘excepció ibèrica’ amb què poder desvincular el preu de la llum del gas. Però l’ajust no serà immediat, Espanya i Portugal han d’enviar aquesta setmana la seva proposta concreta a la Comissió Europea perquè l’avaluï. I no serà fins d'aquí a «tres o quatre setmanes» quan es pugui posar en marxa, segons ha confirmat la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una entrevista a Televisió Espanyola aquest dissabte.

«La Comissió necessitarà uns dies, unes setmanes per comprovar que tot és correcte o recomanar-nos introduir millores i calculem que d’aquí a tres o quatre setmanes podrem tenir un pronunciament de la Comissió sobre allò que estem proposant i fer-ho immediatament operatiu», ha dit Ribera, que ha reiterat que el que es farà és «separar el gas del mecanisme de formació de preus per poder retribuir el gas en cada tram horari del nostre sistema elèctric». La principal incògnita que s’ha de resoldre a partir d’aquí és com s’executa la proposta: quin serà el límit de preu que es posarà al gas, com seran compensades les centrals de cicle combinat o si es fa una desconnexió amb França. Però abans d’això, dimarts, el Consell de Ministres aprovarà el pla de xoc per fer front a la guerra amb especial protagonisme per a l’apartat energètic. Entre les mesures, algunes avançades pel president del Govern, Pedro Sánchez, l’endemà de la invasió d’Ucraïna –com la pròrroga de l’ampliació dels descomptes del bo social i la rebaixa d’impostos per a la factura de la llum fins el juny o la rebaixa del 80% dels peatges elèctrics per a la indústria electrointensiva (que té una bonificació del 100% dels càrrecs i, per tant, veurà notablement rebaixat el subministrament). I altres confirmades per Teresa Ribera en l’entrevista a El Periódico, com l’avançament de la retribució de les renovables més antigues (Recore), prop dels 2.000 milions d’euros, que servirà per rebaixar la part fixa de la factura, o la renovació del bo social perquè arribi a més usuaris.